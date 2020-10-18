MasterChef Türkiye'de Serhat ve Uğur'un ezik atışması

MasterChef Türkiye 2020’de dokunulmazlık heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye'de dün akşam mavi ve kırmızı takımlar üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Balıkesir'e konuk olan yarışmacılar, Balıkesir yöresel yemekleri yaparak takım oyununu kazanmak için çaba sarf etti.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği MasterChef’te Serhat ve Uğur arasında ‘ezik’ tartışması yaşandı.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Yöresel yemekleri en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı.

Mavi takımda yer alan beş yarışmacı Ebru, Tanya, Berker, Esra ve Furkan bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Şeflerin verdiği yeşilliklerle yaratıcılık oyunu oynayan mavi takım zaman zaman stresli anlar yaşadı. Yarışmacıların tabaklarını tadan şefler dokunulmazlığı Ebru'ya verdi. İlk kez bireysel dokunulmazlık kazanan Ebru, potaya Esra'yı gönderdi.

Eleme potasına gidecek son yarışmacı takım oylamasında belli oldu. 6 oy alan Berker ve Tanya arasından tercih yapan kaptan Uğur, Tanya'yı 6. aday olarak belirledi.