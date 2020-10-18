MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Türkiye'de Serhat ve Uğur'un ezik atışması

MasterChef Türkiye'de Serhat ve Uğur'un ezik atışması

18.10.2020 13:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MasterChef Türkiye'de Serhat ve Uğur'un ezik atışması

MasterChef Türkiye'de gerilim dinmiyor! MasterChef’te Serhat ve Uğur arasında ‘ezik’ tartışması gündem oldu. MasterChef Türkiye'de eleme potasında olan yarışmacılar da belli oldu.

MasterChef Türkiye 2020’de dokunulmazlık heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye'de dün akşam mavi ve kırmızı takımlar üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Balıkesir'e konuk olan yarışmacılar, Balıkesir yöresel yemekleri yaparak takım oyununu kazanmak için çaba sarf etti.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği MasterChef’te Serhat ve Uğur arasında ‘ezik’ tartışması yaşandı.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Yöresel yemekleri en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı.

Mavi takımda yer alan beş yarışmacı Ebru, Tanya, Berker, Esra ve Furkan bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Şeflerin verdiği yeşilliklerle yaratıcılık oyunu oynayan mavi takım zaman zaman stresli anlar yaşadı. Yarışmacıların tabaklarını tadan şefler dokunulmazlığı Ebru'ya verdi. İlk kez bireysel dokunulmazlık kazanan Ebru, potaya Esra'yı gönderdi.

MasterChef Türkiye'de kimler eleme adayı oldu? Potada kimler var?MasterChef Türkiye'de kimler eleme adayı oldu? Potada kimler var?

Eleme potasına gidecek son yarışmacı takım oylamasında belli oldu. 6 oy alan Berker ve Tanya arasından tercih yapan kaptan Uğur, Tanya'yı 6. aday olarak belirledi.

EZİK TARTIŞMASI!

Balıkesir'de gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takımdan Serhat ve Uğur arasında tartışma çıktı.
Yarışma esnasında mavi takımdan karabiber isteyen Serhat, 'hayır' cevabı alınca mavi takımın kaptanı Uğur'a sitem etti. Yarışma sonrası söz alan Serhat, 'Ben açıkçası çok üzüldüm çünkü çoğu insandan beklerdim, Uğur'dan beklemezdim. Biz karabibere muhtaç kaldık ve bizim elimizde olan bir şey değildi. Uğur bize karabiberi vermeyi tercih etti. Kazanmak için karabiberden medet ummak ezikçe ve korkakça bir davranıştır. Bu saatten sonra iyi olan kazansın demesin' açıklamasını yaptı.

Serhat'ın sözlerine cevap veren Uğur, 'Sen şefsen malzemelerine önceden bakmalısın. Son bir dakika, iki dakika 'bana karabiber verin' dememelisin. Sen şef değil misin' ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısıUzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısı
Artık kimse şaşırmıyor! Yine sildilerArtık kimse şaşırmıyor! Yine sildiler
Derya Tuna’dan gelini Yasemin Şefkatli’ye dikkat çekici sözler!Derya Tuna’dan gelini Yasemin Şefkatli’ye dikkat çekici sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü

Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor

Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor

Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu

Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu

Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti

Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti

Öğrenci ve çiftçiye müjdeli haber

Öğrenci ve çiftçiye müjdeli haber

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Fazla kilolarından kurtuldu! Pozları olay...

Fazla kilolarından kurtuldu! Pozları olay...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Fotoğraf atınca ilk tepki o isimden geldi!

Fotoğraf atınca ilk tepki o isimden geldi!

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Nazar değdi! 1 milyon 250 bin TL'lik lüks aracı...

Nazar değdi! 1 milyon 250 bin TL'lik lüks aracı...

Diğer Haberler

Kelly Brook ve sevgilisi kabarede! Pürdikkat izlediler

Ünlü çift pürdikkat izledi

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl yine ayrıldı mı?

Artık kimse şaşırmıyor! Yine sildiler

MasterChef Türkiye yeni bölümle geldi... 17 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Zirveyi yine kaptırmadı! Dizilerin önüne geçti

TV yayın akışı 18 Ekim 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Bugün kanallarda ne var?

Banu Alkan'ın unutamadığı öpüşme sahnesi... Geçimini nasıl sağladığını da açıkladı

Bakın geçimini nasıl sağlıyormuş!

Demet Akalın dudaklarını yaptırdı

Dudak yaptırdı! Olay oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.