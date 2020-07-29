MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu'na benzeyen Mehmet Gökçeöz finale kaldı mı? Somer Sivrioğlu: Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın

MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu'na benzeyen Mehmet Gökçeöz finale kaldı mı? Somer Sivrioğlu: Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 01:12 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de üçlü düelloda yarışan Mehmet Gökçeöz, ünlü şef Somer Sivrioğlu'na benzerliğiyle yarışmaya damga vurdu. Mehmet Gökçeöz, vişneli pazı sarması yaparak üst tura çıkmak için mücadele verdi. Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz ile şefler arasında sohbet de izleyenleri güldürdü. Somer Şef, "Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın" diyerek espri yaptı. Peki MasterChef'te Somer Sivrioğlu'na benzeyen Mehmet Gökçeöz final turuna kaldı mı? İşte son bölümde yaşananlar.

MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu'na benzeyen Mehmet Gökçeöz finale kaldı mı? Somer Sivrioğlu: Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye 2020'nin 28 Temmuz Salı ekrana gelen son bölümünde düellolar heyecanı yaşandı. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu yarışmada, Somer Şef'e benzerliğiyle oldukça konuşulan Mehmet Gökçeöz, Emel Günoğlu ve Sinan Başkurt düelloda karşı karşıya geldi. Ünlü şefler yarışmacılardan vişneli pazı sarması yapmalarını istedi.

somer2

"SOMER ŞEF OLMADIĞIMI SÖYLÜYORUM AMA İNANMIYORLAR"

Yarışmacılar vişneli pazı sarma yemeğini 40 dakikalık sürede en iyi şekilde şeflere sunmaya çalıştı. Yemek öncesi Somer Şef'e neredeyse ikizi kadar benzeyen Mehmet'in şeflerle olan sohbeti güldürdü. Mehmet Gökçeöz, herkesin kendisini Somer Sivrioğlu sanarak fotoğraf çekilmek istediğini söyleyerek, "Ben Somer Sivrioğlu olmadığımı söylüyorum ancak inanmıyorlar. Kucaklaşmak fotoğraf çektirmek istiyorlar. Kahve festivaline katıldığımda herkes etrafımı sardı" dedi.

somer1

Yarışmanın renkli isimlerinin yarıştığı düello turunda yine eğlenceli dakikalar yaşandı. Mehmet Şef, Somer Şef'e çok benzeyen Mehmet'e şakayla karışık takılırken Somer Şef de Mehmet'e dönerek esprili bir şekilde pazıyı düzgün sarmasını söyledi.

somer4

"DURUŞUNLA, HEYBETİNLE, YAKIŞIKLILIĞINLA...."

Düello sonunda ise şefler yemekleri tadarak oy birliğiyle kararlarını açıkladı. İlk elenen isim ise Somer Şef'e benzeyen Mehmet Gökçeöz oldu. Pirinçlerin iyi pişmemesi ve sarmaların büyük olması eleme nedeni olarak açıklandı. Somer Şef ise kendisine benzeyen yarışmacıya, "Duruşunla, heybetinle, yakışıklılığınla bugüne kadar yarışmış en iyi yarışmacısın" diyerek espri yaptı.

somer3

Düelloda ise final turuna kalan isim Emel Günoğlu oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor
Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'a poz verdi!Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'a poz verdi!
Survivor paylaşımı! ‘Evrene gönderdiğiniz….’Survivor paylaşımı! ‘Evrene gönderdiğiniz….’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

Mersin'deki kazadan yaralı kurtulan asker dehşet anlarını anlattı!

Mersin'deki kazadan yaralı kurtulan asker dehşet anlarını anlattı!

Hükümetten kaynaklar Reuters'a konuştu: Okulların açılması için tek şart...

Hükümetten kaynaklar Reuters'a konuştu: Okulların açılması için tek şart...

''Küme düşme kaldırılsın''

''Küme düşme kaldırılsın''

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Hadise tatil sezonunu açtı!

Hadise tatil sezonunu açtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'a poz verdi!

Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'a poz verdi!

MasterChef Emel Günoğlu kimdir? Emel Günoğlu MasterChef Türkiye'de final turuna çıktı

MasterChef Emel Günoğlu kimdir? Emel Günoğlu MasterChef Türkiye'de final turuna çıktı

Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Simge Sağın yeni sevgilisiyle tatile çıktı

Simge Sağın yeni sevgilisiyle tatile çıktı

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük son haliyle şaşırttı!

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük son haliyle şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.