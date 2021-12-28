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MasterChef Türkiye'de son kaptanlık oyununu kim kazandı? 27 Aralık MasterChef'te mavi ve kırmızı takımlarda kimler var?

28.12.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 27 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen 143. bölümünde sezonun son kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef'te son 6 yarışmacı arasına kalan Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Sergen Özen ve Tahsin Küçük mavi takım kaptanı olabilmek için yarıştı. Kaptanlık oyununda yarışmacılarından 'beef wellington' isimli yemeği yapmaları istendi. Peki, MasterChef’te son kaptanlık oyununu kim kazandı? Takımlar nasıl oluştu?

MasterChef Türkiye'de son kaptanlık oyununu kim kazandı? 27 Aralık MasterChef'te mavi ve kırmızı takımlarda kimler var?

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 19. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. Ocak ayında final yapacak olan MasterChef'te son 6'ya kalan yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi.

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MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de sezonun son kaptanlık oyununu oynandı. Son altıya kalan Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Sergen Özen ve Tahsin Küçük, 19. haftanın ilk gününde mavi takım kaptanı olmak için uğraştı. Şeflerin kaptanlık oyununda istediği yemek ise 'beef wellington' oldu. Bu yemeği yapmaları için yarışmacılara bir saat süre verildi.

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Süre sonunda şefler, yapılan yemekleri titizlikle inceledi. Sonrasında yaptıkları değerlendirme ile gecenin en iyi yemeğini hazırlayan Eren, kaptanlık oyununu kazandı ve mavi takım kaptanı oldu.

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YENİ TAKIMLARDA KİMLER VAR?

MasterChef’te kaptanlık oyununu kazanan ve mavi takım kaptanı olan Eren, kırmızı takım kaptanı olarak Hasan'ı seçti.

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Daha sonra ise iki kaptan, haftanın takımlarını belirlemek için seçim yaptı.

Mavi takımda kaptan Eren, Sergen ve Tahsin yer aldı.

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Kırmızı takım ise kaptan Hasan, Burcu ve Dilara'dan oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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