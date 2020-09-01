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MasterChef Türkiye'de Survivor Nisa Bölükbaşı sürprizi! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 02:10 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının 1 Eylül Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, kırmızı ve mavi takımlar dokunulmazlık oyununda mücadele edecek. Meksika yemeklerinin yapılacağı yeni bölümde, MasterChef stüdyosuna Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı konuk olarak katılacak.

MasterChef Türkiye'de Survivor Nisa Bölükbaşı sürprizi! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı

MasterChef Türkiye'de Eray ve Celal'in kaptanlıklarını yaptıkları mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. MasterChef dokunulmazlık oyununda mücadele edecek olan takımlar, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun istediği Meksika yemeklerini en iyi şekilde yapabilmek için yarışacak.

Survivor 2020 yarışmasıyla tanınan Nisa Bölükbaşı ise MasterChef'in yeni bölümüne konuk olacak. İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE YENİ TAKIMLARDA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Celal kazandı ve diğer takımın kaptanı olarak Eray'ı belirledi. Celal'in kaptan olduğu mavi takımda Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru yer aldı.

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Eray'ın kaptan olduğu kırmızı takıma ise Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah katıldı.

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