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MasterChef Türkiye'de yarışan Eylem Gür getirdiği kafa tasıyla herkesi şoke etti: O benim sevgilim

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 00:50 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yeni sezonda üçlü düello sırasında ilginç anlar yaşandı. MasterChef son bölümde yarışan Eylem Gür, yanında getirdiği kafa tasıyla dikkat çekti. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kafa tasını sorduğu Eylem, "O benim uğurum ve sevgilim. Adı Zübeyir ve 7 senedir birlikteyiz" sözleriyle herkesi şaşırttı.

MasterChef Türkiye'de yarışan Eylem Gür getirdiği kafa tasıyla herkesi şoke etti: O benim sevgilim

MasterChef Türkiye'nin 29 Temmuz Çarşamba ekrana gelen son bölümünde Ebru Has, Eylem Gür ve Emre Aykaç final turuna kalabilmek için üçlü düelloda mücadele etti.

Şeflerin ne istediklerini öğrenmeden önce kısa bir sohbet gerçekleştiren yarışmacılardan Eylem, yanında getirdiği kafa tasıyla stüdyoda ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

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"O BENİM SEVGİLİM"

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Eylem, 'Zübeyir' olarak adlandırdığı kafa tası maketiyle 7 yıldır birlikte olduğunu söyledi. Kafa tası için "Benim sevgilim" diyen Eylem, "O benim uğurum. Seçmelere bunsuz katıldığım için 2 evet oyu alabilmiştim. 7 yıldır beraberiz. Sevgilim o benim. Her şeyimi ona anlatıyorum, derdimi tasalarımı. Uğur getirdiğime inanıyorum" dedi.

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Daha sonra kafa tasını kaldıran Eylem "Nasıl çok yakışıyoruz değil mi?" diye sordu. Şef Mehmet Yalçınkaya ise Eylem'in sözleriyle büyük şaşkınlık yaşadı.

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UĞUR GETİRDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ ANCAK...

Kafa tasının uğur getirdiğini söyleyen Eylem ise üçlü düelloyu geçemeyince final turuna kalamadan elendi.

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