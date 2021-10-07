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MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Ekim MasterChef eleme potasında kimler var?

07.10.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'de 6 Ekim akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar Meksika mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Etabın sonunda dokunulmaz olan takım isim yazmak sorunundan kurtulurken dokunulmazlığı kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık için kolları sıvadı.

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Ekim MasterChef eleme potasında kimler var?

TV8'in popüler programlarından biri olan MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün dokunulmazlığı kazanan isim Dilara olmuştu. Dilara, eleme potası için Tahsin'in adını vermişti. Diğer eleme adayı ise takımın ortak kararı ile Azize olmuştu. 6 Ekim eleme adaylarının kimler olduğu belli oldu. İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

6 Ekim dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Meksika mutfağından gelen lezzetleri hazırlamak ve şeflere en iyisini sunmak için kolları sıvadı. Yemeğin bitiminin ardından tadımlar yapıldı ve kazanan takımın 5-2'lik skorla mavi takım olduğu açıklandı. Kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

6 EKİM MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bireysel dokunulmazlık oyununda yaratıcılık sergilemek ve en iyi tabağı çıkarmak zorunda kalan yarışmacılar, kendilerine verilen süre içerisinde ellerinden geleni yaptı. Şeflerin tadımı sonrası son üçe kalan başarılı isimler Dilara, Burcu ve Araz oldu. En iyi yemeği yapan yarışmacı ise Dilara oldu.

İki gün üst üste bireysel dokunulmazlığı alan Dilara, 6 Ekim akşamında eleme potası için Mustafa'nın adını verdi. Takımın ortak kararı ile Araz ve Pelin, eleme potası için eşit oy aldı. Bu sebeple kararı, kaptan Mustafa verdi.


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TV8 Masterchef
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