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MasterChef Türkiye finalistleri hakkında çalıntı tabak iddiası! Sosyal medya çalkalandı

14.01.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda, finale sayılı saatler kala, sosyal medyada çalıntı tabak iddiası gündeme geldi. Hasan Biltekin'in yarışma boyunca yaptığı birçok tabağın, yabancı şeflerden çalıntı olduğu öne sürüldü.

MasterChef Türkiye finalistleri hakkında çalıntı tabak iddiası! Sosyal medya çalkalandı

MasterChef Türkiye 2021 sezonu, bugün final bölümüyle ekrana gelecek. Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı'nın şampiyonluk için ter dökeceği bölümde, birincinin kim olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Finale sayılı dakikalar kala, sosyal medyada çalıntı tabak iddiaları yeniden gündeme geldi.

MasterChef finalistlerinden Hasan Biltekin'in, Danilo Zanna'ya kaşık attıran tabağının Alman şef Alessandro Riemer'e ait olduğu iddiası, izleyicileri şaşkına çevirmişti. Biltekin'in yarışma boyunca birçok tabağının, yabancı şeflerden alındığı öne sürüldü.

ALMAN ŞEF ŞAŞKINA DÖNDÜ

Fenomen Ata Benli, Hasan Biltekin'in hazırladığı ve Danilo Zanna'nın kaşık attığı haşhaşlı tabağın Alman Şef Alessandro Riemer'in kendi özel tabağı olduğunu ve ünlü şefin, bu tabağı sık sık restoranında kullandığını anlatmıştı.

MasterChef Türkiye'de çalıntı tabak iddiası! ''Düpedüz araklamış''

Riemer, yaptığı açıklamada, gördükleri karşısında şaşkın olduğunu ve yarışmadaki şeflerin de durumun farkında olduğunu dile getirmişti.

MasterChef Türkiye finalisti hakkında çalıntı tabak iddiası! Sosyal medya çalkalandı

''YAPAMIYORSAN ANCA BAKARSIN''

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, Hasan Biltekin'in çalıntı tabaklar yaptığı iddiası hakkında ''Ne kadar benzeyebilir ki? Instagram'dan hepimiz bakıyoruz. Bir sürü tüyo alıyoruz. Bir tabağı ne kadar taklit edebilirsin? Esinlenmiş olabilir arkadaşlar. Normal şeyler bunlar. Yapabiliyorsan yaparsın, yapamıyorsan anca bakarsın.'' diyerek, bu tür esinlenmelerin çok önemli olmadığını anlatmıştı.

MasterChef Türkiye finalisti hakkında çalıntı tabak iddiası! Sosyal medya çalkalandı

Hasan Biltekin'in finale yükselmesinin ardından, çalıntı tabak iddiaları yeniden gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Biltekin'in birçok defa ünlü şeflerin tabaklarından esinlendiğini ve çalıntı tabaklarla ilerlemenin adaletsiz olduğunu vurguladı. Biltekin'e ''Düpedüz araklamış'' ve ''Bari esinlendiğini söyle, bir de 'Benim tabağım' diyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

MasterChef Türkiye finalisti hakkında çalıntı tabak iddiası! Sosyal medya çalkalandı

Ayrıca, Eren Kaşıkçı'nın finalde sunduğu tabağın da, yabancı bir restoranın yıldızlı imza tabağı olduğu öne sürüldü.

MasterChef Türkiye finalisti hakkında çalıntı tabak iddiası! Sosyal medya çalkalandı


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Danilo Zanna Masterchef
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