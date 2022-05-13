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MasterChef Türkiye hayranlarını üzen haber! Şef Mehmet Yalçınkaya yerine bakın kim geliyor!

13.05.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de yeni sezon öncesinde şoke eden gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Herkes tarafından sevilerek takip edilen popüler yemek yarışması programı MasterChef Türkiye için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yarışmanın sevilen şefleri arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda yer almayacağı iddia edildi. Sosyal medyada kuvvetlenen ayrılık iddiaları sonrasında ise programa dahil olan yeni şefin ismi açıklandı. İşte detaylar...

MasterChef Türkiye hayranlarını üzen haber! Şef Mehmet Yalçınkaya yerine bakın kim geliyor!

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için hazırlıklar sürmeye devam ederken, flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Programın yeni sezonu öncesinde ortaya atılan ayrılık iddiası, yarışmanın takipçilerini üzdü. Binlerce kişinin katılmak için başvurduğu MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'nın ayrıldığı iddiası, programın hayranlarını şoke etti.

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DOLARLA MAAŞ İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'ya rest çektiği ve bu yüzden ayrılmak istediği dile getirilmişti.

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Somer Sivrioğlu söz konusu iddiara, "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf" yanıtını vermişti.

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MEHMET ŞEF YENİ SEZONDA YOK!

Ortaya atılan iddiaların güçlenmesiyle birlikte, MasterChef Türkiye hayranlarını şoke eden bir detay verildi. Yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmanın jürisinde olmayacağı iddia edildi.

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YERİNE BAKIN KİM GELİYOR!

Mehmet Şef'in ayrılık iddialarının kuvvetlendiği ve Acun Ilıcalı'nın şimdiden jüriye oturacak yeni ismi bulduğu iddia edildi. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Acun Medya’nın görüştüğü isimler; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen oldu.

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Uzun yıllardır ekranlarda olan tecrübeli Şef Arda Türkmen, 2022 MasterChef sezonunda jüri koltuğunda oturmayı kabul etti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak Arda Türkmen'in sevenleri sosyal medyada sevinçlerini dile getirdi.


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Masterchef
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