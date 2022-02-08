MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı

MasterChef Türkiye 2021 sezonunu, Eren Kaşıkçı'nın ardından ikinci olarak tamamlayan Hasan Biltekin'in başına talih kuşu kondu.

MasterChef'e başvurmadan önce Nevşehir Belediyespor'da mutfak şefliği yapan Hasan Biltekin'in yarışma bittikten sonra ne yapacağı merak konusu olmuştu. MasterChef macerasını 2. olarak tamamlayan Hasan Bilrekin'in, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında çalışmaya başladığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya'nın Fenerbahçe'deki restoranında görüntülenen Hasan Biltekin'in, kariyerine şef Mehmet Yalçınkaya'nın yanında devam edeceği iddiası, sosyal medyayı çalkaladı.

Hasan Biltekin, Mehmet Yalçınkaya'nın müşterilerine ördek yağında konfi patates ve orman meyveli crumble magnolya ikram etti.

Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin, Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi aldı.

Hasan Biltekin, 2020 yılında da MasterChef'e katılmış ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmayı bırakmak zorunda kalmıştı.

Hasan Biltekin, bir süredir doktor Hülya Acar ile aşk yaşıyor. Hülya Acar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Gönlümün şampiyonu tabii ki Hasan Biltekin'' demişti.



