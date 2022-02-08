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MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı

08.02.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 sezonunu ikinci olarak bitiren Hasan Biltekin'in, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile çalışmaya başladığı iddia edildi.

MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı

MasterChef Türkiye 2021 sezonunu, Eren Kaşıkçı'nın ardından ikinci olarak tamamlayan Hasan Biltekin'in başına talih kuşu kondu.

MasterChef'e başvurmadan önce Nevşehir Belediyespor'da mutfak şefliği yapan Hasan Biltekin'in yarışma bittikten sonra ne yapacağı merak konusu olmuştu. MasterChef macerasını 2. olarak tamamlayan Hasan Bilrekin'in, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında çalışmaya başladığı öne sürüldü.

MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya'nın Fenerbahçe'deki restoranında görüntülenen Hasan Biltekin'in, kariyerine şef Mehmet Yalçınkaya'nın yanında devam edeceği iddiası, sosyal medyayı çalkaladı.

MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı

Hasan Biltekin, Mehmet Yalçınkaya'nın müşterilerine ördek yağında konfi patates ve orman meyveli crumble magnolya ikram etti.

MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı

Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin, Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi aldı.

MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı

Hasan Biltekin, 2020 yılında da MasterChef'e katılmış ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmayı bırakmak zorunda kalmıştı.

MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı

Hasan Biltekin, bir süredir doktor Hülya Acar ile aşk yaşıyor. Hülya Acar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Gönlümün şampiyonu tabii ki Hasan Biltekin'' demişti.

MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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