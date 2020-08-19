MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi

MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 08:59 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ilk takım oyununu Ayyüce'nin kaptan olduğu kırmızı takım kaybetti. Eleme potasına girecek isimlerin belli olduğu final turunda Barbaros, Duygu'ya "At gözlüklerinle bakıyorsun" deyince ortalık bir anda karıştı.

MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye dün akşam 29. bölümüyle ekrana geldi. İlk takım oyununda mücadele eden mavi ve kırmızı takım arasında zorlu bir mücadele yaşandı.

İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de dün akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunun mavi takım kazanmayı başardı. Böylelikle kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasında 3. olan isim Furkan oldu. Dokunulmazlık oyununda 2. olan isim Ayyüce oldu.

masterchef-turkiye-yarismacilari-ilk-eleme-13519699_583_m

ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu, ilk eleme adayı olarak Celal'in ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Sedat seçildi.

masterchef-turkiye-yarismacilari-ilk-eleme-13519699_3227_m

GERGİNLİK YAŞANDI

Oylama sırasında Barbaros veDuygu arasında gerginlik yaşandı. Barbaros verilen yemeği güzel çıkartamayan Duygu'yu "At gözlüklerinle bakıyorsun" diyerek uyarınca gerginlik tırmandı. Duygu ise "Sen benim böyle konuşamazsın bu çok saygısızca. Ben terbiyesizce konuşmayı yakıştıramıyorum" deyip takım arkadaşını uyardı.

masterchef-turkiye-yarismacilari-ilk-eleme-13519699_6092_m

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
Sertab Erener: Babamı kaybettiğim akşam sahneye çıktımSertab Erener: Babamı kaybettiğim akşam sahneye çıktım
Orhan Gencebay’ın oğlu aşka geldiOrhan Gencebay’ın oğlu aşka geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!
Eşini öpücüklere boğdu!
Menajerimi Ara dizisinin yayın tarihi belli oldu! Ne zaman başlıyor?
Yayın tarihi belli oldu! Ne zaman başlıyor?
Gelinim Mutfakta'da sürpriz gelişme! Fatih Ürek'le yollar ayrıldı mı?
Sürpriz gelişme! Fatih Ürek'le yollar ayrıldı mı?
Güldür Güldür Show’un yıldızı Onur Buldu isyan etti! 'Yapmayın demekten yıldık'
Güldür Güldür Show’un yıldızı Onur Buldu isyan etti! 'Yapmayın demekten yıldık'
Sertab Erener: Babamı kaybettiğim akşam sahneye çıktım
Sertab Erener: Babamı kaybettiğim akşam sahneye çıktım
Miley Cyrus'ın hayatına hızla devam etmesi Liam Hemsworth'ün kalbini kırdı
Önce bir kadınla sonra bir adamla oldu! Bakirelik itirafı sonrası açıklama geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.