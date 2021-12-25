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MasterChef Türkiye’ye Mehmet Yalçınkaya’nın kediyle yaşadığı zor anlar damga vurdu

25.12.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv 8’de yayınlanan sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021 tüm hızıyla sürüyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği yarışma programının yeni bölümünde Şef Mehmet Yalçınkaya’nın kediyle yaşadığı zor anlar damga vuruyor. Kanalın kedisini kucağına alan Mehmet Yalçınkaya, kedinin kendisine pati atmasıyla neye uğradığını şaşırıyor.

MasterChef Türkiye’ye Mehmet Yalçınkaya’nın kediyle yaşadığı zor anlar damga vurdu

MasterChef Türkiye adım adım finale doğru ilerlerken heyecan yükselmeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan 142'nci bölümde neler olacağı şimdiden merak ediliyor. MasterChef Türkiye tanıtımında şef Mehmet Yalçınkaya ile kanalın kedisi arasında yaşananlar izleyicileri güldürdü.

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Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Siviroğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı yarışmanın tanıtımında; yarışmaya veda etmemek için mücadele eden yarışmacıların yanı sıra stüdyoya giren kedi dikkat çekti.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENECEK?

Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyunları sonrası elemeye kalan Burcu Önal, Mert Yılmaz ve Hasan Biltekin, şeflerin verdiği sebzeleri kullanarak Kilis Tava yapmaya çalışacak.

Verilen sürenin sonunda yemeklerin tadına bakacak olan şefler, yarışmacılara puan verecek. Gecenin sonunda en az puanı alan isim, MasterChef Türkiye macerasına nokta koyacak.

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KEDİ YÜZÜNE PATİ ATTI

Çekimler devam ederken stüdyoya girerek miyavlamaya başlayan kediyi sevmek isteyen Mehmet Yalçınkaya, "Kurban olurum" diyerek kediyi kucağına aldı.

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Kedinin yüzüne pati atmasıyla şaşkınlık yaşayan Yalçınkaya, bir anda kediyi elinden bıraktı. O anlarda başta diğer jüri üyeleri olmak üzere yarışmacılar da kahkahaya boğuldu.

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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