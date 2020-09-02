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  4. MasterChef Türkiye'ye Survivor Nisa Bölükbaşı konuk oldu! Mehmet Şef, Nisa'yı Ayyüce'ye benzetti

MasterChef Türkiye'ye Survivor Nisa Bölükbaşı konuk oldu! Mehmet Şef, Nisa'yı Ayyüce'ye benzetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 01:13 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 1 Eylül Salı akşamı ekrana gelen bölümüne sürpriz bir konuk katıldı. Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, Masterchef stüdyosuna geldi. Mehmet Şef ise Nisa'yı Masterchef'te bir yarışmacıya benzetti.

MasterChef Türkiye'ye Survivor Nisa Bölükbaşı konuk oldu! Mehmet Şef, Nisa'yı Ayyüce'ye benzetti

MasterChef Türkiye 2020'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesi stüdyoda büyük bir sürpriz yaşandı. Survivor 2020 yarışması ile adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı birden stüdyoya girerek şeflere büyük bir sürpriz yaptı.

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Şef Mehmet Yalçınkaya, Nisa'nın yarışmaya gelme nedenini ise "Yapımcıların Nisa'ya rayska sözü var. Birazdan arkadaşlarımız rayska yapacak ve Nisa'ya yedireceğiz" sözleriyle açıkladı.

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Öte yandan Mehmet Şef Nisa'yı Ayyüce'ye benzeterek, "Mimiklerini sana benzetiyorum" dedi.

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