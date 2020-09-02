MasterChef Türkiye'ye Survivor Nisa Bölükbaşı konuk oldu! Mehmet Şef, Nisa'yı Ayyüce'ye benzetti

MasterChef Türkiye 2020'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesi stüdyoda büyük bir sürpriz yaşandı. Survivor 2020 yarışması ile adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı birden stüdyoya girerek şeflere büyük bir sürpriz yaptı.

Şef Mehmet Yalçınkaya, Nisa'nın yarışmaya gelme nedenini ise "Yapımcıların Nisa'ya rayska sözü var. Birazdan arkadaşlarımız rayska yapacak ve Nisa'ya yedireceğiz" sözleriyle açıkladı.

Öte yandan Mehmet Şef Nisa'yı Ayyüce'ye benzeterek, "Mimiklerini sana benzetiyorum" dedi.





