MasterChef Uğur neden elendi? MasterChef Uğur ne paylaştı? MasterChef Uğur kaç yaşında?

Ekranların ilgiyle takip edilen ve her bölümü sosyal medyada gündem olan MasterChef Türkiye yarışmasında herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. MasterChef Türkiye yemek yarışmasında gösterdiği performans ile final adaylarından bir tanesi olarak gösterilen MasterChef Uğur diskalifiye edildi. Şimdi, çok sayıda televizyon izleyicisi tarafından yarışmacının elenme nedeni araştırılıyor. İşte MasterChef Uğur elenme anı ve elenme nedeni ile ilgili detaylar... MASTERCHEF UĞUR NEDEN ELENDİ? MasterChef Türkiye programının 110. bölümünde MasterChef Uğur paylaşımları nedeniyle diskalifiye edildi. Uğur Yılmaz Deniz’in diskalifiye edilme anında konuşmayı yarışmanın şeflerinden Somer Sivrioğlu yaptı. Sivrioğlu, “Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağı kararını aldık. Fakat tabii ki senin de bu konuda görüşlerini duymak isteriz” şeklinde açıklamada bulundu. Bunun üzerine, üzgün olduğu her halinden belli olan MasterChef Uğur da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Uğur, “Öncelik bu sebepten dolayı önüne gelmek ve bu şekilde buradan ayrılıyor olmak hiç istemediğim bir olaydı. 2012’de sosyal medyada başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu ve o zaman gerçekten ailevi problemler yaşamıştım, saldırgan olmuştu. Ağzımdan çok fazla küfür çıktı ve her yere çok fazla saldırdım. Seneler geçtikten tabii ki olgunlaşıyoruz ve ben pişman oldum. Diyecek bir şey yok. Öncelikle sizlerden, Acun Medya’dan ve diğer herkesten çok özür diliyorum. O insanların tanıdığı gibi bir insan değilim ben. Ne desem bilmiyorum Şef” dedi. Bunun üzerine yarışmanın şeflerinden olan Mehmet Yalçınkaya da bir açıklamada bulundu. Yalçınkaya, “Maksadını aşan paylaşımlar olmuş. Burada sadece şunu söylemek istiyorum. Benim de biliyorsunuz yetişkin çocuklarım var. Onlara da her zaman söylediğim bir şey var. Sosyal mecralarda yazacağınız her şeye dikkat edin. Kendinizden büyüklere ya da gündemde alakalı yazacağınız her şey sizi bağlar ve yıllarca kalır. Bu hata senin de söylediği gibi ergenlik çağında, belki de bazı şeyleri daha idrak edemeden, anlık reflekslerle yazmış olduğun şeyler olarak öne çıkıyor. Bu maksadını aşan paylaşımlardan dolayı da maalesef MasterChef ile yolların ayrılıyor. Sana bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz. Büyük talihsizlik… Keşke olmasaydı” dedi. Sivrioğlu ise son olarak; “Söz uçar, yazı kalır, onun da izi kalır. O yüzden sosyal medyadaki, bazen popüler olmak adına, bazen dikkat çekmek adına yaptığımız paylaşımlar aynı senin durumunda olduğu gibi aradan yıllar geçince geliyor ve belki de kariyerimizi etkiliyor. Buradan çıkarılması gereken dersleri inşallah herkes çıkarır dedi.” Şef Danilo Zanna ise “Herkesin kendi fikrini ve hissettiklerini tabii ki serbest olarak paylaşması gerekir ama her zaman saygı çok önemli” şeklinde görüşlerini belirtti.

MasterChef Uğur'a destek yağdı! 'Çok zor günler geçirdim' MASTERCHEF UĞUR NE PAYLAŞTI? Şimdi televizyon izleyicileri tarafından MasterChef Uğur’un elenmesine sebep olan paylaşım araştırılıyor. Uğur, yarışmadan elendiği sırada “Kendime ve geçmişime sinirliyim ama o insanların tanıdığı Uğur kesinlikle ben değilim” ifadelerini kullandı. Uğur, özellikle ailesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Uğur, ailesinin karşısına bu şekilde çıkmaktan ve geçmişinin bu şekilde önüne çıkmasından utanç duyduğunu söyledi. Herkesten özür dilediğini söyleyen Uğur, kötü bir durumda olduğunu belirtti. Ünlü yarışmacının yarışmadan diskalifiye edilmesine sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. MasterChef Uğur da kişisel sosyal medya hesaplarından bir açıklamada bulundu. Uğur paylaşımında; “Yemek yapmak, yemek sunmak çocukluğumun hayaliydi. Hayallerimin peşinden giderken yolum hep yemeğe ve mutfağa çıktı. Bu masalsı zenginliğin içinde bir yandan hayallerinizin peşinden koşarken bir yandan da büyürsünüz. Ergenlik ve delikanlılık arasında bocalar durursunuz. Ve galiba bolca hata yaparsınız, aynı benim gibi… Bizim jenerasyonumuzun hayatının bir parçası haline gelen sosyal medya işte bu ve buna benzer hatalar için bir başka zemin haline geliverir. Sosyal medyada gündeme gelen eski ve neredeyse çocukluk dönemlerimin bazı paylaşımları benim MasterChef hikayemin sonunu getirdi…” şeklinde açıklamalar yaptı.