MasterChef Uğur neden elendi? MasterChef Uğur ne paylaştı? MasterChef Uğur kaç yaşında?

Uğur, “Öncelik bu sebepten dolayı önüne gelmek ve bu şekilde buradan ayrılıyor olmak hiç istemediğim bir olaydı. 2012’de sosyal medyada başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu ve o zaman gerçekten ailevi problemler yaşamıştım, saldırgan olmuştu. Ağzımdan çok fazla küfür çıktı ve her yere çok fazla saldırdım. Seneler geçtikten tabii ki olgunlaşıyoruz ve ben pişman oldum. Diyecek bir şey yok. Öncelikle sizlerden, Acun Medya’dan ve diğer herkesten çok özür diliyorum. O insanların tanıdığı gibi bir insan değilim ben. Ne desem bilmiyorum Şef” dedi. Bunun üzerine yarışmanın şeflerinden olan Mehmet Yalçınkaya da bir açıklamada bulundu.

Yalçınkaya, “Maksadını aşan paylaşımlar olmuş. Burada sadece şunu söylemek istiyorum. Benim de biliyorsunuz yetişkin çocuklarım var. Onlara da her zaman söylediğim bir şey var. Sosyal mecralarda yazacağınız her şeye dikkat edin. Kendinizden büyüklere ya da gündemde alakalı yazacağınız her şey sizi bağlar ve yıllarca kalır. Bu hata senin de söylediği gibi ergenlik çağında, belki de bazı şeyleri daha idrak edemeden, anlık reflekslerle yazmış olduğun şeyler olarak öne çıkıyor. Bu maksadını aşan paylaşımlardan dolayı da maalesef MasterChef ile yolların ayrılıyor. Sana bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz. Büyük talihsizlik… Keşke olmasaydı” dedi. Sivrioğlu ise son olarak; “Söz uçar, yazı kalır, onun da izi kalır. O yüzden sosyal medyadaki, bazen popüler olmak adına, bazen dikkat çekmek adına yaptığımız paylaşımlar aynı senin durumunda olduğu gibi aradan yıllar geçince geliyor ve belki de kariyerimizi etkiliyor. Buradan çıkarılması gereken dersleri inşallah herkes çıkarır dedi.” Şef Danilo Zanna ise “Herkesin kendi fikrini ve hissettiklerini tabii ki serbest olarak paylaşması gerekir ama her zaman saygı çok önemli” şeklinde görüşlerini belirtti.