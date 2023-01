MasterChef Ünlüler'de kazanan kim oldu, kim kaybetti? MaserChef'te ünlüler geçiti!

MasterChef'te bu akşam ünlüler yarıştı. Beşer beşer iki takıma ayrılan ünlü yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Eğlenceli anların da ekrana yansıdığı gecenin kazananı kimler oldu merak ediliyor. MasterChef Metin'in şampiyon olduğu geceden sonra kısa bir ara veren MasterChef son iki bölümüyle ekranlarda olacak. Yarın da yine ünlü isimler yarışacak ve sonrasında Survivor 2023 maratonu start alacak. Peki bu akşamki MasterChef Ünlüler'de kazanan kimler oldu, kim kaybetti? İşte yeni bölümden kareler...

MASTERCHEF'TE GECENİN KONUKLARI

MasterChef'te bu akşam on ünlü yarışmacı konuk edildi. Birbirinden değerli yarışmacıların olduğu bölüm oldukça eğlenceli geçti. Gecede beşerli grupta iki ayrı takım oluşturuldu.

Kırmızı takımda Nez, Mansur Ark, Tanem Sivar, Begüm Öner ve Cehun Fersoy yarıştı.

Mavi takımda ise Buse Varol, Merve Oflaz, Gizem Hatipoğlu, Danla Bilic ve Cemal Can Canseven yarıştı.

CEMAL CAN VE ŞEFLER ARASINDA KOMİK ANLAR

Mehmet Şef ve Cemal Can Canseven arasında komik anlar yaşandı. Cemal Can Survivor'da yarışırken şefler yarışmaya bağlanmış ve takımlar arasında yemek yarışması düzenlenmişti. Cemal Can Mehmet Şef'in takımında yer almış ve yaptığı muhallebiyle olay olmuştu.

CEYHUN FERSOY KAZA SONRASI İLK KEZ MASTERCHEF'TEYDİ!

Ceyhun Fersoy geçirdiği trafik kazası sonrası bir süre tedavi görmüştü. Tiyatro oyunları için turnede olan Fersoy ve oyuncu arkadaşları Amasya'da feci bir trafik kazası geçirmiş ve bir arkadaşlarını kaybetmişlerdi.

Kaza sonrası kendini toparladığı, iyi olduğu gözlenen oyuncu MasterChef'te eşi Begün Öner ile birlikte kırmızı takımda yarıştı. Herhangi bir sıkıntısının kalmadığını belirten ünlü oyuncu yürekleri ağıza getirmişti.

GECENİN KAZANANLARI NEZ VE CEMAL CAN!

Zorlu geçen etapların ardından gecenin kazananı kırmızı takımdan Nez ve mavi takımda Cemal Can oldu.

Cemal Can Canseven daha bölümün başında hazırlıklı geldiğini ve şefleri çok şaşırtacağını söylemişti. Etapları tek tek başarıyla atlayan Cemal Can gecenin sonunla Nez ile birlikte günün kazananı oldu.