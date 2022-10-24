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  4. MasterChef ve Survivor'la ünlenen Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi

MasterChef ve Survivor'la ünlenen Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi

24.10.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye ile tanınan Yasin Obuz, sonrasında Survivor'a katılarak ününe ün katmıştı. Adadaki kendine has tavırları ile adından söz ettiren Yasin Obuz, şimdilerde paraya para demiyor.

MasterChef ve Survivor'la ünlenen Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi

En son Survivor 2022 sezonunda izleyici karşısına çıkan Yasin Obuz, bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor. Şöhreti tatmadan önce Sirkeci'de pilavcılık yapan Yasin Obuz'un yeni işletmesi ortaya çıktı.

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz; futbol, jimnastik, basketbol gibi alanlara ilgi duydu. Sporu hayatının bir parçası haline getirmek isteyen Obuz, Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.

MasterChef ve Survivor'la ünlenen Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi

2019 yılında katıldığı MasterChef Türkiye ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Yasin Obuz, o dönem işlettiği pilavcı dükkanında satışlarını ikiye katladığını anlatmıştı.

MasterChef ve Survivor'la ünlenen Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi

Sonrasında Survivor'a katılan Yasin Obuz, agresif tavırlarıyla adanın en dikkat çeken isimlerinden oldu.

MasterChef ve Survivor'la ünlenen Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi

İŞTE YENİ GİRİŞİMİ

Bir süredir gözlerden uzak olan Yasin Obuz'un MasterChef ve Survivor maceralarından sonra işleri açıldı. Yasin Obuz'un, şimdilerde İstanbul'un en lüks mekanları arasında yer Alan Beşiktaş Akaretler'de bir hamburgerci açtığı ortaya çıktı. Ünlülerin akın ettiği hamburgercide Yasin Obuz, paraya para demiyor. Daha önce pilavcılık yapan Obuz'un fast food satışlarıyla da büyük paralar kazandığı konuşuluyor.

MasterChef ve Survivor'la ünlenen Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi

Yasin Obuz'un bir dönem Rusya'nın milyarder ailelerinden birine mensup olduğu iddia edilen Anastasia Petrova ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

MasterChef ve Survivor'la ünlenen Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi


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