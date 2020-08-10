MasterChef Walison Fonseca kimdir? MasterChef Türkiye'nin Brezilyalı yarışmacısı Walison ne iş yapıyor kaç yaşında?

MasterChef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca, 34 yaşında ve 3 yıldır Türkiye'de yaşıyor.

Türkiye'de akörlük ve oyunculuk yapan iddialı yarışmacı, MasterChef'e kendi ülkelerinde yapılan bir lezzetle katıldı. Mehmet Şef ile Danilo Şef'in evet oyları ile üst tura çıkmayı başardı.

MasterChef’in ilk bölümlerinden dikkatleri üzerine çeken Walison Fonseca’nın eşi Türk. Eşi Melisa Pınar’la çekildiği fotoğrafları sık sık paylaşan Walison Fonseca, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor, yarışmacının bir yıl önce açılmış Youtube hesabı da bulunuyor.

MASTERCHEF’İN BREZİLYALI YARIŞMACISI WALİSON FONSECA KİMDİR?

TV8 ekranlarındaki üçüncü sezonun yarışmacı adaylarından biri olan Walison Fonseca, 1986 Brezilya Santos doğumlu. 34 yaşında olan ve modellik ile aktörlük yapan Walison Fonseca, aynı zamanda Import Export yapan bir firması olduğunu söyledi. Yarışmaya, üç yıldır birlikte olduğu Melisa Pınar isimli kız arkadaşı ile birlikte gelen Walison Fonseca, Türkiye'nin kendisine güzel süprizler hazırladığını da belirtti. Dünyanın bir çok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söyledi. 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirten Brezilyalı yarışmacı, yaptığı yemek ile Mehmet Şef ve Danilo Şef'ten aldığı Evet oyları ile sonraki tura geçmeyi başardı.

