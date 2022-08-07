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MasterChef Yağmur kimdir? Yağmur Dalbudak nereli ve kaç yaşında, mesleği ne?

07.08.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Yağmur vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin 7 Ağustos Pazar günü ekrana gelen bölümde yarışmacılar yedek kadroya girmek için hünerlerini sergiliyor. Yağmur, MasterChef yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki MasterChef Yağmur kimdir? Yağmur Dalbudak nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ayrıntılar haberimizde...

MasterChef Yağmur kimdir? Yağmur Dalbudak nereli ve kaç yaşında, mesleği ne?

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar yedek kadroya girmek için Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ya yemeklerini beğendirmek için kıyasıya yarıştı. Peki MasterChef Yağmur kimdir? Yağmur Dalbudak nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF YAĞMUR KİMDİR?

Yağmur Dalbudak 24 ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Yunus Emre Akkor'un yanında su şefi olarak çalışan Yağmur Dalbudak son sınıf Gastronomi öğrencisidir. İstanbul Aydın Üniversitesi aşçılık bölümünü 2017 yılında bitirmiştir.

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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Masterchef masterchef türkiye
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