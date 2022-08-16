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MasterChef yarışmacısı Ayaz kimdir, aslen nereli? MasterChef Ayaz Abdurrahman Geçer kaç yaşında?

16.08.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye yarışmacılarından biri olan Ayaz, 2022 sezonunda ana kadro için mücadele ediyor. Ayaz Abdurrahman Geçer'in aslen nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu sorgulanıyor. Peki MasterChef Ayaz Abdurrahman Geçer kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

MasterChef yarışmacısı Ayaz kimdir, aslen nereli? MasterChef Ayaz Abdurrahman Geçer kaç yaşında?

MasterChef yarışmacısı Ayaz Abdurrahman Geçer'in hayatı merak ediliyor. Ankara'da bir restoranda çalıştığı ifade edilen yarışmacı, ilk iki turu da başarı ile geçmişti. 23 yaşındaki ismin hayatı sorgulanmaya başlandı.

MASTERCHEF AYAZ KİMDİR?

Ayaz Abdurrahman Geçer, Siirtlidir ancak yarışmaya Ankara'dan katılmaktadır. Şırnak Silopi doğumlu olduğunu ifade eden Ayaz, 13 yaşından bu yana Ankara'da yaşamaktadır. Ankara'da bir restoranda çalıştığı bilinen isim, Masterchef'in ilk turunda 3 evet almış ve üst tura yükselmişti.

Ayaz, 29 Temmuz Cuma günü yayınlanan MasterChef 2. turunda da jüriden geçer not almış ve böylece üçüncü tura yükselmişti.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLDU?

MasterChef'te rakiplerinden daha başarılı yemek yapan ve MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şöyle olmuştu;

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

Büşra (7. hafta)

Fatma Nur (8. hafta)

Tayfun (9. hafta)

Yağız (10. hafta)

Burak (11. hafta)

Kaan (12.hafta)

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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