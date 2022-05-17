MasterChef yarışmacısı Burcu Önal son haliyle şaşırtmıştı! Yeni projeyi duyurdu

Bir süre ortadan kaybolan eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, adeta kendini baştan yarattı. Siyah saçlarıyla akıllara kazınan Önal, saçlarını sarıya boyatarak imaj değiştirmişti. Ünlü isimden takipçilerini sevindirecek haber geldi.

BURCU ÖNAL YENİ PROJEYİ DUYURDU

36 yaşındaki Burcu Önal MasterChef yarışmasından sonra aşçılık mesleğine devam ediyor.

Değişimiyle geçtiğimiz günlerde gündem olan Burcu Önal, sosyal medya hesabından sevenlerinin yüzünü güldürecek haberi duyurdu.

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Önal, "Hiç uyumadan günaydın. Çünkü uyumaya zaman yok. Yeni projeler ve reçeteler yolda. Sabahlamalara değecek büyük mutluluklar da yolda" ifadelerini kullandı.

İstanbul Beyoğlu doğumlu Burcu Önal küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.

Yurt dışında gemilerde garsonluk yapan Önal uzun süre Asya yemekleri üzerine kendisini geliştirdi.





