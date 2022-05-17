MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef yarışmacısı Burcu Önal son haliyle şaşırtmıştı! Yeni projeyi duyurdu

MasterChef yarışmacısı Burcu Önal son haliyle şaşırtmıştı! Yeni projeyi duyurdu

17.05.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Önal, MasterChef 2021 sezonunun başarılı yarışmacılarından biriydi. Hem yemekleriyle hem de iletişimiyle MasterChef'te sık sık konuşulan isimlerden biri olan Burcu Önal yeni projeyi duyurdu.

MasterChef yarışmacısı Burcu Önal son haliyle şaşırtmıştı! Yeni projeyi duyurdu

Bir süre ortadan kaybolan eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, adeta kendini baştan yarattı. Siyah saçlarıyla akıllara kazınan Önal, saçlarını sarıya boyatarak imaj değiştirmişti. Ünlü isimden takipçilerini sevindirecek haber geldi.

BURCU ÖNAL YENİ PROJEYİ DUYURDU

36 yaşındaki Burcu Önal MasterChef yarışmasından sonra aşçılık mesleğine devam ediyor.

MasterChef yarışmacısı Burcu Önal son haliyle şaşırtmıştı! Yeni projeyi duyurdu

Değişimiyle geçtiğimiz günlerde gündem olan Burcu Önal, sosyal medya hesabından sevenlerinin yüzünü güldürecek haberi duyurdu.

MasterChef yarışmacısı Burcu Önal son haliyle şaşırtmıştı! Yeni projeyi duyurdu

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Önal, "Hiç uyumadan günaydın. Çünkü uyumaya zaman yok. Yeni projeler ve reçeteler yolda. Sabahlamalara değecek büyük mutluluklar da yolda" ifadelerini kullandı.

MasterChef yarışmacısı Burcu Önal son haliyle şaşırtmıştı! Yeni projeyi duyurdu

İstanbul Beyoğlu doğumlu Burcu Önal küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.

MasterChef yarışmacısı Burcu Önal son haliyle şaşırtmıştı! Yeni projeyi duyurdu

Yurt dışında gemilerde garsonluk yapan Önal uzun süre Asya yemekleri üzerine kendisini geliştirdi.

MasterChef yarışmacısı Burcu Önal son haliyle şaşırtmıştı! Yeni projeyi duyurdu

MasterChef yarışmacısı Burcu Önal son haliyle şaşırtmıştı! Yeni projeyi duyurdu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef Ayyüce değişimiyle şaşkına çevirdi! İşte eski ve yeni haliMasterChef Ayyüce değişimiyle şaşkına çevirdi! İşte eski ve yeni hali
Kumsalda en doğal halini paylaştı! Yorum yağdı Kumsalda en doğal halini paylaştı! Yorum yağdı
Fenomen doktor Berika Demir'den dekolteli poz! Fenomen doktor Berika Demir'den dekolteli poz!
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Finlandiya savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

Finlandiya savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

Çok konuşulacak seçim anketi! Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

Çok konuşulacak seçim anketi! Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!

Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!

Atatürk büstünde şaşkına çeviren detay! 'Bizi heyecanlandırdı'

Atatürk büstünde şaşkına çeviren detay! 'Bizi heyecanlandırdı'

İlginizi Çekebilir

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

İbo'nun kızının nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

İbo'nun kızının nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.