Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef 2022, Survivor'dan sonra ekranlarda yerini aldı. Büşra Zambak, Masterchef 2022'de ikinci tura çıkmayı başardı. Peki MasterChef yarışmacısı Büşra Zambak kimdir? Büşra Zambak kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?

Denizli doğumlu Büşra Zambak 25 yaşındadır. İstanbul'da yaşıyor. 9 yıldır profesyonel aşçılık yapan Büşra Zambak, Güler Sabancı gibi CEO ve yöneticilere yemek hazırlıyor.

Jürilerden 3 evet alan ve bir üst tura geçmeyi başaran Zambak, İtalyan mutfağına ilgi duyuyor.



