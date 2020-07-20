MasterChef yarışmacısı Çağla Levent hayat hikayesiyle jüriyi duygulandırdı! MasterChef Türkiye Çağla Levent kimdir?

Çağla Levent, 31 yaşında. Ev hanımı olan Çağla Levent, yemek yapmakta iddialı ve elinin lezzetine çok güvendiğini söyledi. Üzüldüğünde, sevindiğinde, mutlu olduğununda en çok sevdiğinin yemek yapmak olduğunu da belirtti. Bunun da kendini motive ettiği söyledi. 13 yaşında bir kızı, 11 yaşında bir oğlu var. Ayrıca üç kedisi olduğunu söyleyen Çağla Levent, Ankara'da yaşıyor. Meze yaparak geçimini sağlıyor. Bunu da online, sosyal medya üzerinden yaptığını açıkladı.

16 sene sonra babasının öldürüldüğü gün bu stüdyoda yarıştığını söyleyen Çağla, "Benim babamı dikerek gömdüler, babamın öldürülmesini kaldıramadım" sözleriyle herkesi duygulandırdı. 16 yaşında evlilik yaptığını ve daha sonra ayrıldığını söyleyen Çağla, "Hayat çarkım burada bir daha dönecek benim" dedi.

MasterChef yeni sezonda yarışmacıları seçmeleri yayınlanmaya devam ediyor. Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışan Çağla Levent, yaptığı ahtapot yemeğiyle jürinin beğenisi kazandı. MasterChef Çağla hayat hikayesiyle de yarışmaya damga vurdu.

Anne ve babası, beş yaşında iken ayrılmış ve bu yüzden kardeşlerini kendisinin büyütmek zorunda kaldığını söyledi. O süreçte yemek yapmayı öğrendiğini ve sonrasında yemek yapmayı sevdiğini belirtti.

16 yaşında evlendiğini söyleyen Çağla Levent, babasının öldürüldüğünü ve tam 16 sene sonra öldüğü gün MasterChef'te olduğunu belirtti. Babasını öldüğü zaman lise birincisi ve kros takımı kaptanı olduğunu, fakat onun ölümünü kaldıramadığı için lise sonda okulu bıraktığını açıkladı. Daha sonrasında evlendiğini, çocukları olduğunu ama evliliği yürümediği için boşandığını ve hayatta tek başına durmak zorunda kaldığını söyledi.



