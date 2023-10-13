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  4. Masterchef yarışmacısı Onlyfans ile kazancını artırdı! Son pozları ve itirafı gündem oldu

Masterchef yarışmacısı Onlyfans ile kazancını artırdı! Son pozları ve itirafı gündem oldu

13.10.2023 15:44 | Son Güncelleme:
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Masterchef ABD yıldızı Paige Jiminez, şef olarak çalışarak neredeyse hiçbir şey kazanmazken Onlyfans'a girince kazancını artırdı. MasterChef'in ABD'li yıldızı Paige Jimenez, babasının müstehcen fotoğraflarını göremediği için minnettar olduğunu söyledi.

Masterchef ABD yıldızı Paige Jiminez ne yaparsa yapsın istediği kadar kazanç elde edemedi ve son dönemde çok yaygın olan müstehcen siteye girdi. Onlyfans üyesi olan şef müstehcen pozlarıyla gündemde.

MasterChef ABD'nin yıldızı Paige Jimenez, hayran kitlesini çılgına çeviren bir dizi müstehcen fotoğraf için tamamen çıplak soyundu.

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Paige Jimenez, babasının müstehcen fotoğraflarını görmediği için de mutlu. Eski yarışmacı 'babasının öldüğü için minnettar olduğunu' itiraf ettikten sonra pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Paige Jiminez daha önce kazancına dair "OnlyFans'tan, nisan ayından bu yana 32 bin dolar kazandım. İvmeyi yüksek tuttuğumdan emin oldum." demişti.


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Masterchef sosyal medya söyledi istedi

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