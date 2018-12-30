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MasterChef yarışmacısı Yasak Elma dizisinde!

DİZİ HABERLERİ  | 30.12.2018 20:14 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de yarışan Tuğçe Sökesoğlu, bu sefer de Fox TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma'da rol aldı.

MasterChef yarışmacısı Yasak Elma dizisinde!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye yarışmacılarından Tuğçe Sökesoğlu, 'Gardırop Savaşları' programı, 'Tatlı İntikam' ve 'Aşk Yalanı Sever' dizilerinin ardından bu sefer de Fox TV'nin reyting rekorları kıran dizisinde görüldü.

Tiyatro eğitimi de alan 1990 doğumlu Sökesoğlu, en son Fox TV’de yayınlanan ve jüri koltuğunda Ayşe Brav, Gül Gölge Saygı ve Raşit Bağzıbağlı gibi isimlerin yer aldığı Gardırop Savaşçıları yarışmasında tarzını yarıştırmış ancak ilk haftadan elenmişti.

Sık sık dizilerin yan rollerinde görülen güzel isim, şimdi de Yasak Elma dizisinde ortaya çıktı ve Eda Ece’nin canlandırdığı Yıldız karakterinin köşkteki çay partisinde gözüktü.

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TUĞÇE SÖKESOĞLU KİMDİR?
Tuğçe Sökesoğlu, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimi alan Tuğçe Sökesoğlu, Gizem Dinibütünoğlu, Aycan Demirci, Gizem Ay, Didem Ezgi Akın gibi isimlerin de yarışmış olduğu Gardırop Savaşları adlı moda yarışmasının yanı sıra Yemekteyiz’e katılmıştı.

MasterChef-Tuğçe-kimdir-Tuğçe-Sökesoğlu-kaç-yaşındadır

Aynı zamanda Aşk Yalanı Sever ve Tatlı İntikam dizilerinde kısa süreli yer almıştı. Tuğçe Sökesoğlu, bir catring firmasdında yönetici olarak çalışmaktadır.

Alışveriş ve plates yapmaktan ve halk oyunları oynamaktan hoşlanmaktadır. Hayat felsefesi olarak çok uçlarda yaşamaktadır ve çok rahat bir kişiliğe sahiptir.

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