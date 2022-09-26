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MasterChef yarışmacısından şefleri kızdıran soru! Somer Şef sinir küpüne döndü: "Bize mi soruyorsun?"

26.09.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'ye Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun Fatma Nur'a verdiği ayar ve genç yarışmacının gözyaşları damga vurdu. TV8'in uzun soluklu yarışmalarından biri olan MasterChef'te gerilimin dozu git gide artıyor. Somer Sivrioğlu, Fatma Nur'a sert konuştu. Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya da sessiz kalarak ünlü şefe hak verdiklerini gösterdi. İşte MasterChef Türkiye'ye damga vuran olay...

MasterChef yarışmacısından şefleri kızdıran soru! Somer Şef sinir küpüne döndü: "Bize mi soruyorsun?"

MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı daha Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonrası elenerek hayallerine veda etti. Fakat gece Fatma Nur açısından iyi geçmedi. Fatma Nur MasterChef Türkiye'de gözyaşlarına hakim olamazken sorduğu bir soru Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nu sinirlendirdi.

MasterChef Türkiye'de kısık bir sesle şeflerin yanına giden Fatma Nur, "Şefim bir şey sorabilir miyim? Şu bulgurun adı ne?" deyince olanlar oldu.

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MASTERCHEF'TE SOMER SİVRİOĞLU'NDAN FATMA NUR'A BÜYÜK UYARI: "NE OLUR ÖĞREN ARTIK"

Somer Sivrioğlu "Ne?" diye şaşırarak genç yarışmacıyı aşağıladı. Fatma Nur'un sorusuna "Süleyman" yanıtını veren Sivrioğlu, "Bize mi soruyorsun bunu? Mehmet Şef bulgurların ismini sayarken ben de senin tabağını sayıyordum. Sen ne yapıyordun biliyor musun? Ben anlamaya çalışıyorum? Sen markete bakıyordun. Oradaki en önemli şey bulgurun adını bilmek değil mi? Niye mesela o seni ilgilendirmiyor?

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Fatma Nur'un özür dilemesi üzerine Somer Sivrioğlu "Ne olur öğren artık. Üzülüyorum, emeğine yazık." dedi.

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FATMA NUR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: "BURASI PSİKOLOJİK OLARAK DA ZOR"

Gecenin en çok konuşulan olaylarından biri de Fatma Nur'un gözyaşları oldu.

Fatma Nur, "Şefim tabağımın kötü olması beni çok üzdü. İster istemez insan 'neden yapamıyorsun?' demeye başlıyor. Buraya yüz defa da gelsek bin defa da gelsek değişmiyor. Arkadaşlardan tecrübeli olmam hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Çünkü buraya gelince domates sosu yapmayı bile unutabiliyorsunuz. Bildiğim yemekleri de unutttuğum oldu. Burası zor. Psikolojik olarak da zor." ifadelerini kullandı.

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"KÖTÜ BİR İNSAN OLDUĞUMU ZANNEDİYORLAR"

"Konuşmam bittikten sonra yüzümü sileceğim. Ve o tabağı çıkaracağım." diyen Fatma Nur gözyaşları içinde yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

Oradan bakınca kötü bir insanmışım zannediliyor. İnsanları çok kırıyormuşum gibi gelebilir ama ben kimseyi kırmak istemiyorum. Biraz eğlenceli fakat sinirli bir yapım var. O da yanlış anlaşılıyor.

MASTERCHEF'E VEDA EDEN YARIŞMACI VURAL OLDU

Öte yandan gecenin sonunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu MasterChef'e veda eden yarışmacıyı açıkladı.

MasterChef Türkiye'de elenerek hayallerine veda eden yarışmacı Vural oldu.

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