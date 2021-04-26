MasterChef yarışması ile ünlenen Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında? Emir Elidemir boyu kaç?

27 yaşında olan başarılı aşçı Emir Elidemir, MasterChef programında yarışabilmek için Cunda’da çalıştığı otelin mutfak şefliği görevinden istifa etmiştir. Daha sonra yarışmaya katılıp, elemelerde jüriden geçer not olarak MasterChef yarışmasının ana kadrosuna seçilmiştir. Yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan Emir Elidemir, yurtdışında da çeşitli restoranlarda çalışmıştır.

EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

Emir Elidemir, 31 Ağustos 1994'te doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika'da staj yapan Emir Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin), Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin), Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.

2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restoran'da (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbul'daki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel'in mutfak şefliğini üstlenmiştir.