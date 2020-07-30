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MasterChef yarışmasıyla ünlenen ballı susamlı çıtır tavuk nasıl yapılıyor? Çin usulü ballı susamlı çıtır tavuk tarifi!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 15:51 | Son Güncelleme

MasterChef yarışmasında duyulan ve bir anda tüm Türkiye'de tarifi araştırılan ballı susamlı çıtır tavuk bir anda gündem oldu. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle misafirlerine ballı susamlı çıtır tavuk yapmak isteyenler için tarifini derledik. İşte Yasemin pilavı ile birlikte ballı susamlı çıtır tavuk tarifi!

MasterChef yarışmasıyla ünlenen ballı susamlı çıtır tavuk nasıl yapılıyor? Çin usulü ballı susamlı çıtır tavuk tarifi!

Geçtiğimiz günlerde MasterChef yarışmasında adının geçmesiyle birlikte tarifi merak edilen ballı susamlı çıtır tavuk, farklı lezzetleri denemek isteyenler için müthiş bir öneri oldu. Çin usulü susamlı ballı çıtır tavuk tarifini ve onunla birlikte Yasemin pilavı tarifini mynet takipçileri için derledik.

MASTERCHEF YARIŞMASINDA PİŞİRİLEN ÇİN USULÜ BALLI SUSAMLI ÇITIR TAVUK

MasterChef yarışmasından sonra adını neredeyse tümTürkiye'nin duyduğu ballı susamlı çıtır tavuk tarifini merak edenler için hazırladık. Yasemin pilavı ile çok güzel bir ikili olan ballı susamlı çıtır tavuk tarifi deneyenlerin favorisi oldu. Peki ballı susamlı çıtır tavuk malzemeleri neler, yapılışı nasıl? İşte Çin usulü ballı susamlı çıtır tavuk ve yasemin pilavı tarifi…

BALLI SUSAMLI ÇITIR TAVUK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı susam,

1 diş sarımsak rendesi,

600 gr kuşbaşı tavuk,

1-2 kaşık zeytinyağ,

3 yemek kaşığı soya sosu,

2 yemek kaşığı bal,

Tuz, Karabiber (Soya sosunuz “az tuzlu” değilse, sadece bir tutam tuz dökün!)

BALLI SUSAMLI ÇITIR TAVUK NASIL YAPILIR?

Ballı susamlı tavuk yapımı için;

Bir kaseye; bal, soya sosu, susam, tuz, karabiber ve sarımsak ekleyin ve hepsini karıştırın,

15 dakika bekledikten sonra tavukların hepsini eşit olarak hazırladığınız karışıma bulayın,

Daha sonra hepsini bir kaseye ekleyip, streç filme sarıp kaseyi yarım saat buzdolabında bekletin,

Yarım saat sonra ballı susamlı çıtır tavuk pişireceğiniz tavaya hafif zeytinyağı ekleyin,

Soslu tavukları tavaya ekleyin,

Tavuk suyunu çekene kadar pişirin,

Tavukların rengi değişince yemeğiniz servise hazır.

YASEMİN PİLAVI MALZEMELERİ VE YAPILIŞI

1 su bardağı yasemin pirinçi

1 yemek kaşığı yemeklik zeytinyağı veya tereyağı

Tuz

2 su bardağı kaynar su

Yasemin pilavı yapılışı;

Kişi sayısına göre pirinç miktarını artırabilirsiniz. Pirinci ılık suda 10 dakika bekletin daha sonra güzelce yıkayın. Tenceremizde pirinci ve yağı orta ateşte kavuruyoruz. Ririnç sakızlanacak hale gelince, üzerine tuz ve 2 bardak kaynar suyu ekleyin. Suyu ekledikten sonra ateşi açıp, yüksek ateşte suyun kaynamasını bir dakika kadar bekleyin. Daha sonra tencereyi kısık ateşin yandığı küçük bir göze alıp kapağını kapatın. 14 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra pilavı 10-15 dakika dinlendirip servis yapın.

Afiyet olsun.

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