MasterChef yarışmasıyla ünlenen ballı susamlı çıtır tavuk nasıl yapılıyor? Çin usulü ballı susamlı çıtır tavuk tarifi!

Geçtiğimiz günlerde MasterChef yarışmasında adının geçmesiyle birlikte tarifi merak edilen ballı susamlı çıtır tavuk, farklı lezzetleri denemek isteyenler için müthiş bir öneri oldu. Çin usulü susamlı ballı çıtır tavuk tarifini ve onunla birlikte Yasemin pilavı tarifini mynet takipçileri için derledik.

MASTERCHEF YARIŞMASINDA PİŞİRİLEN ÇİN USULÜ BALLI SUSAMLI ÇITIR TAVUK

MasterChef yarışmasından sonra adını neredeyse tümTürkiye'nin duyduğu ballı susamlı çıtır tavuk tarifini merak edenler için hazırladık. Yasemin pilavı ile çok güzel bir ikili olan ballı susamlı çıtır tavuk tarifi deneyenlerin favorisi oldu. Peki ballı susamlı çıtır tavuk malzemeleri neler, yapılışı nasıl? İşte Çin usulü ballı susamlı çıtır tavuk ve yasemin pilavı tarifi…

BALLI SUSAMLI ÇITIR TAVUK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı susam,

1 diş sarımsak rendesi,

600 gr kuşbaşı tavuk,

1-2 kaşık zeytinyağ,

3 yemek kaşığı soya sosu,

2 yemek kaşığı bal,

Tuz, Karabiber (Soya sosunuz “az tuzlu” değilse, sadece bir tutam tuz dökün!)

BALLI SUSAMLI ÇITIR TAVUK NASIL YAPILIR?

Ballı susamlı tavuk yapımı için;

Bir kaseye; bal, soya sosu, susam, tuz, karabiber ve sarımsak ekleyin ve hepsini karıştırın,