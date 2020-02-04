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MasterChef Yasin Obuz bu kez Survivor’da yarışacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 10:37 | Son Güncelleme

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor'ın başlamasına kısa bir süre kala yarışmacılar da belli oluyor. Survivor 2020'de yarışacağı açıklanan son isimlerden biri de Yasin Obuz oldu. Geçtiğimiz sezon MasterChef'te yarışan Yasin, hareketli yapısıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. Yakın zamanda sona eren yarışmanın ardından MasterChef Yasin bu kez Survivor'da ter dökecek.

MasterChef Yasin Obuz bu kez Survivor’da yarışacak!

TV8 ekranlarında her yıl reyting rekorları kıran Survivor yarışması için geri sayım başladı. Yarışmacıların ardı ardına belli olduğu Survivor’da son olarak açıklanan isimler arasında Yasin Obuz da yer aldı. MasterChef Yasin olarak tanınan yarışmacı bu kez zorlu yemekler yerine, zorlu parkurları başarıyla tamamlamak için yarışacak.

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YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul’dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz’de de yarışmıştı.

Yasin Obuz, MasterChef’in finaline haftalar kala Batuhan Bayır’la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
MasterChef yasin, Yasin Obuz, Survivor, masterchef,

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