MasterChef yedek yarışmacılar hangi isimler oldu? MasterChef'te kim kazandı? 21 Ağustos 2022 Pazar

MasterChef Türkiye 21 Ağustos 2022 Pazar günü 47. bölümüyle ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği programın son bölümünde yaşananlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef yedek yarışmacılar hangi isimler oldu? İşte 21 Ağustos 2022 Pazar günü ekrana gelen MasterChef Türkiye'de yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE YEDEK YARIŞMACILAR HANGİ İSİMLER OLDU?

TV8 'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2022'nin 18 kişilik ana kadro belirlendi. Şimdi sırada yedek yarışmacılar var.

MasterChef Türkiye'de yedeklere giren ilk yarışmacı Mahmure, diğer yarışmacı ise Görkem oldu. Bugünkü ilk elemeden yedeklere giren son yarışmacı ise Sema oldu.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

