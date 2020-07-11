MasterChef yeni sezon fragmanı yayınlandı! MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

TV8'de geçen sezon büyük ilgiyle izlenen MasterChef yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Bu yıl rekor sayıda başvurunun yapıldığı MasterChef'in 3. sezonu için geri sayım başladı. MasterChef yeni sezon 17 Temmuz Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

Yeni sezonda Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar, son tur seçmelerini aşarak takım oyunlarında yarışma hakkı kazanmaya çalışacak.

MASTERCHEF JÜRİSİ DEĞİŞMEDİ!

MasterChef 2020'de ilk ay yarışmacı seçmeleri ekranlara gelecek. MasterChef'in yeni sezon jürisinde ise yine Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SON ŞAMPİYON KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2019'un final mücadelesi 29 Aralık Pazar günü canlı olarak ekrana geldi. Büyük finale Alican Yarışmacılardan Alican ve Cemre Uyanık finale kalan iki isim oldu. Final bölümünde yarışmacılar 3 ayrı etapta mücadele etti.

Oynanan final oyunu sonrasında ise en fazla puanı alan Cemre Uyanık MasterChef 2019'un şampiyonu oldu.



