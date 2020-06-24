MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte MasterChef Türkiye 2020 yayın tarihi

TV8'de geçen sezon büyük ilgiyle izlenen MasterChef yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Bu yıl rekor sayıda başvurunun yapıldığı MasterChef'in 3. sezonu için geri sayım başladı.

MASTERCHEF YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre, MasterChef yeni sezon bölümleri Survivor finalinden 2 gün sonra yayınlanmaya başlayacak. Survivor 2020'nin final tarihi ise 14 Temmuz Salı olarak açıklandı.

MasterChef Türkiye 2020 ise 16 Temmuz Perşembe günü yeni sezon ilk bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. MasterChef 2020'de ilk ay yarışmacı seçmeleri ekranlara gelecek. MasterChef'in yeni sezon jürisinde ise yine Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer alacak.

ACUN ILICALI: LÜTFEN MASTERCHEF'E BAŞVURMAYIN

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde MasterChef yeni sezonuyla ilgili açıklama yaptı. "Başıma ilk kez geliyor" diyen Ilıcalı, "Masterchef programına çok yoğun başvuru yapıldı. Bu sene büyük bir ilgi var. Ancak arkadaşlar başvuralara yetişmekte zorlanıyor. Ben başvurular için anons yapacaktım ancak arkadaşlar istemediler. Lütfen Masterchef'e lütfen başvurmayın. Eğer bu işle çılgınca ilgilenmiyorsanız başvurmayın" dedi.

