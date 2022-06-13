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MasterChef yeni sezon ne zaman? MasterChef 2022 ne zaman başlayacak?

13.06.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yeni sezon ne zaman? sorusunun yanıtı sevilen yemek yarışmasının yeni sezon tanıtımının 12 Haziran 2022 Pazar günü TV 8'de yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. İngiltere'den uyarlanan bir aşçılık yarışması olan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun da önceki sezonlar gibi heyecanla takip edileceği öngörülüyor. Peki MasterChef 2022 ne zaman başlayacak? İşte TV 8'in aşçılık yarışması ile ilgili merak edilenler...

MasterChef yeni sezon ne zaman? MasterChef 2022 ne zaman başlayacak?

MasterChef 2022 tanıtımı geçtiğimiz pazar günü itibarıyla TV 8'de yayınlanıyor. Geçtiğimiz sezon, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada Eren Kaşıkçı şampiyon, Hasan Biltekin ise ikinci olmuştu. Peki MasterChef Türkiye yeni sezonu ne zaman başlayacak? TV 8'in sevilen aşçılık yarışmasına ilişkin detaylar haberimizde...

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

Yayınlandığı süreçte büyük ses getiren TV 8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımında yarışmacıların önlüklerinin hazır olduğu görüldü. Fakat yarışmanın ilk bölümünün yayınlanacağı tarih henüz netleşmedi.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımında "yakında" ibaresi yer aldı.

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonunun tarihi netleştiğinde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

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TV8 Acun Ilıcalı Danilo Zanna Masterchef
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