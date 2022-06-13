MasterChef yeni sezon ne zaman? MasterChef 2022 ne zaman başlayacak?

MasterChef 2022 tanıtımı geçtiğimiz pazar günü itibarıyla TV 8'de yayınlanıyor. Geçtiğimiz sezon, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada Eren Kaşıkçı şampiyon, Hasan Biltekin ise ikinci olmuştu. Peki MasterChef Türkiye yeni sezonu ne zaman başlayacak? TV 8'in sevilen aşçılık yarışmasına ilişkin detaylar haberimizde...

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

Yayınlandığı süreçte büyük ses getiren TV 8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımında yarışmacıların önlüklerinin hazır olduğu görüldü. Fakat yarışmanın ilk bölümünün yayınlanacağı tarih henüz netleşmedi.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımında "yakında" ibaresi yer aldı.

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonunun tarihi netleştiğinde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

