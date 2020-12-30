Mastiff köpeklerin özellikleri ve bakımı

Irk içerisinde diğer köpeklerle karşılaştırıldığında en büyük cüsseye sahip olan Mastiff köpek cinsi, hayatları boyunca en sadık dostunuz ve koruyucunuz olmaya adaydır. Aynı zamanda dünya üzerinde en fazla aranan ve istenilen köpek ırkı olma özelliğine sahiptir. Mastiff cinsine ait bilmek istediklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.
Cyronophia Brittanica’nın meşhur sözüne göre; ‘’Aslan için kedi neyse, Mastiff cinsi için de köpek odur’’. Irkının en irisi olma özelliğini taşıyan Mastiff köpeği, 1989’da 143 kg ağırlığa sahip olan ‘’Zorba’’ ile Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmiştir.
Öncelikle mastiff dostlarımızın kökenine bir bakalım isterseniz. Menşei İngiltere’dir. 5000 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip olan Molosus ırkının, Mastiff köpek ırklarının atası olduğu araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir. Bu cins aynı zamanda İngiliz Mastif olarak da bilinir. Mastiff köpekler hakkında tarihe göz atıldığında Julies Caesar ile geçmişlerinin olduğu görülür. Caesar, Britanya işgali sırasında mastiff köpeklerine gladyatörlük görevini vermiştir. Günümüzde de koruma görevini devam ettiren bu sadık dostlarımız, geniş bahçeli evlerin korumacılığını üstlenmiştir.
Mastiff cinsi kesinlikle güvenilir bir dosttur. En sağlam özelliği korumacılığıdır. Gözlerinizden hislerinizi okuyabilen mastiff köpek dost, kibar ve memnun etmeyi seven bir mizaca sahiptir. Ailesini tanır ve korumayı içgüdüsel olarak görev edinir. Ailesinin yanı sıra bölge kavramını da tanır ve bölgesini de korur. Enerji düzeyi çok yüksek değildir. Uzun soluklu uzun süreli oyunlar için enerjisi yeterli olmayabilir. Oyunculuk ve egzersiz konusunda pek hevesli değillerdir. Türünün diğer üyeleriyle çok sıkı fıkı olmasa da idare eder cinsten olumlu bir iletişim kurmaya eğilimli oldukları gözlemlenmiştir.Çocuklarınızla iyi geçinecek ve ailesini her şeyin üstünde tuttuğunu hissettirecek bir kalbe sahiptir. Kedi, kuş gibi petlerle arası genellikle iyidir. Yabancıları tanır ancak saldırgan bir tutum sergilemezler. Yine de erken yaşta sosyalleştirilmeleri önemlidir. Doğası gereği yabancılara saldırgan bir tutumla yaklaşmaması için erken yaşta sosyalleştirilmesi güzel bir önlem ve çözüm olacaktır. Gezme ve etrafı keşfetme konusunda istekli bir yapıları vardır. Bu nedenle başıboş bırakıldığında kontrol edilmeleri önemlidir.
Tüy yapısı kısa olan mastiff köpek özellikleri sebebiyle uzun süreli bakıma ihtiyaç duymazlar. Tüylerinin dökülme zamanında kauçuk yumuşak bir tarakla temizlemeniz tüy bakımı için önemlidir. Yatakları onlara özel olmalı ve yumuşak malzemelerle hazırlanmalıdır. Hareketsizlikten kaynaklı şişkinliğin önlenmesi için; öğünlerinin gün içerisine uygun şekilde dağıtılarak belirli bir rutine oturtulması gerekir. Dengeli bir beslenme döngüsü eşliğinde hafif bir egzersize teşvik edilmesi ile hem şişkinlikten hem de olası bir obezite probleminden uzak durulması mümkündür. Çok sıcak ortamlara uyum sağlayamadıklarını da bilmenizde fayda var. Yer gereksinimleri çok olduğu için apartmanlarda yaşamaları onlar için zordur. Çünkü mastiff hem büyük cüsseli bir köpektir hem de yürüyüşü ve bahçe ortamını sever.
İngiliz Mastiffl köpekleri iki yaşına gelene kadar büyümeye devam ederler. Ömür ortalamaları fazla uzun olmayan Mastiff cinsi köpek dostlarımız kesinlikle kaliteli mamalarla beslenmelidirler. Özel kuru mamaları özen göstererek seçmeniz mastiff köpek dostunuzun sağlığı ve yaşam kalitesi için çok önemlidir. Bu cinse özel mamalar piyasada kolaylıkla temin edilebilmektedir. Mamanın yanı sıra gün içerisinde yemek artıkları verilmesi durumunda ise onların doğasına uyan yemeklerin artıkları tercih edilmelidir. Beslenme konusunda son olarak bir hatırlatma yapalım; obeziteye ve şişkinliğe karşı hafif egzersizleri unutmayın.
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