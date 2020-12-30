Mastiff köpeklerin özellikleri ve bakımı

Irk içerisinde diğer köpeklerle karşılaştırıldığında en büyük cüsseye sahip olan Mastiff köpek cinsi, hayatları boyunca en sadık dostunuz ve koruyucunuz olmaya adaydır. Aynı zamanda dünya üzerinde en fazla aranan ve istenilen köpek ırkı olma özelliğine sahiptir. Mastiff cinsine ait bilmek istediklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Mastiff Rekorlar Kitabında Yerini Çoktan Aldı

Cyronophia Brittanica’nın meşhur sözüne göre; ‘’Aslan için kedi neyse, Mastiff cinsi için de köpek odur’’. Irkının en irisi olma özelliğini taşıyan Mastiff köpeği, 1989’da 143 kg ağırlığa sahip olan ‘’Zorba’’ ile Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmiştir.

Mastiff Köpeklerinin Geçmişi

Öncelikle mastiff dostlarımızın kökenine bir bakalım isterseniz. Menşei İngiltere’dir. 5000 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip olan Molosus ırkının, Mastiff köpek ırklarının atası olduğu araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir. Bu cins aynı zamanda İngiliz Mastif olarak da bilinir. Mastiff köpekler hakkında tarihe göz atıldığında Julies Caesar ile geçmişlerinin olduğu görülür. Caesar, Britanya işgali sırasında mastiff köpeklerine gladyatörlük görevini vermiştir. Günümüzde de koruma görevini devam ettiren bu sadık dostlarımız, geniş bahçeli evlerin korumacılığını üstlenmiştir.