Mastürbasyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?

Mastürbasyon, bu aralar herkesin hissettiği anksiyete ve stresle başa çıkmada oldukça işe yarar bir yol olabilir. Öncelikle, mastürbasyon dünya dertlerinden biraz uzaklaşıp keyifli vakit geçirmek için harika bir yoldur. Stresi azaltır, oksitosin ve dopamin gibi hormonların salgılanmasına neden olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Dopamin, migren ve diğer baş ağrılarından kurtulmanıza yardımcı olur, koronavirüs nedeniyle kötü rüyalar görüyorsanız, iyi bir uyku çekmenizi de sağlar.
Bu karmaşık bir soru, çünkü bu soruya kesin bir yanıt verilebilecek yeterli araştırma henüz bulunmuyor. 2004’te yapılan küçük bir araştırma, mastürbasyon yapan erkek katılımcıların orgazm öncesinde ve sonrasındaki beyaz kan hücrelerini karşılaştırdı. Bildiğiniz gibi, beyaz kan hücreleri vücuttaki enfeksiyonu ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Araştırma, katılımcıların orgazmda doruğa ulaşmalarının ardından beyaz kan hücrelerinin en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi.
Araştırmacılar, mastürbasyon orgazmının adrenalini ve prolaktin plazma konsantrasyonunu artırdığını da ortaya çıkardılar. Çoklu fonksiyona sahip protein hormonu olan prolaktin, bağışıklığı artıran hücreler tarafından da kullanılan bir protein.
Ancak bu araştırmanın sadece 11 katılımcıyla yapılmış küçük bir araştırma olduğu unutulmamalı. Hanx adlı cinsel sağlık markasının kurucularından olan Jinekolog Dr. Sarah Welsh, bağışıklık sistemindeki bileşenlerin, cinsel uyarılma ve orgazm tarafından aktive edildiğini destekleyen kanıtların bulunduğunu belirtti.
Dr. Welsh, “Cinsel birliktelik veya mastürbasyon yoluyla ulaşılan orgazm, kan dolaşımındaki adrenalin ve diğer bağışıklık hücreleri seviyesinde artışa neden olur. Bu da, cinsel uyarılmanın bağışıklık sitemi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösterir” dedi.
Buna ek olarak araştırma, mastürbasyonun diyabet riskini azalttığını, prostat kanseri riskini azaltabileceğini ve kan basıncını düşürebileceğini gösterdi.
Londra’da bir klinikte görevli Dr. Lucy Glancey, mastürbasyonun bağışıklık sistemine faydasını dört kategoride tanımladı; fiziksel, stresi azaltması nedeniyle psikolojik, biyolojik ve imunolojik.
Dr. Glancey sözlerine şöyle devam etti;
İyi hissetmenizi sağlayan pozitif bir deneyim yaratarak stresi azaltır ve hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur. Kimyasal olarak vücuttaki endorfini ve katekolamini artırır. Bu da bağışıklık sisteminin savaşmasına ve iyileşmesine yardımcı olur. Biyolojik olarak ksitosin hormonu seviyesini artırır. Bu hormon bağışıklık sistemindeki kortizolün negatif etkisini ortadan kaldırır. İmünolojik düzeyde ise cinsel uyarılma ve orgazm, bağışıklık sisteminin askerleri olan lenfosit dolaşımının artmasına neden olur
Ancak çok önemli bir konuyu açıklığa kavuşturmakta fayda var: Mastürbasyon bir koronavirüs tedavisi değildir.
Kimi çalışmalar orgazmın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini iddia etse de, kesin cevaplar alabilmek için bu alanda çok daha fazla araştırmanın yapılmasına ihtiyaç var.
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