Mastürbasyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?

Mastürbasyon, bu aralar herkesin hissettiği anksiyete ve stresle başa çıkmada oldukça işe yarar bir yol olabilir. Öncelikle, mastürbasyon dünya dertlerinden biraz uzaklaşıp keyifli vakit geçirmek için harika bir yoldur. Stresi azaltır, oksitosin ve dopamin gibi hormonların salgılanmasına neden olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Dopamin, migren ve diğer baş ağrılarından kurtulmanıza yardımcı olur, koronavirüs nedeniyle kötü rüyalar görüyorsanız, iyi bir uyku çekmenizi de sağlar.

MASTÜRBASYON, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Mİ?

Bu karmaşık bir soru, çünkü bu soruya kesin bir yanıt verilebilecek yeterli araştırma henüz bulunmuyor. 2004’te yapılan küçük bir araştırma, mastürbasyon yapan erkek katılımcıların orgazm öncesinde ve sonrasındaki beyaz kan hücrelerini karşılaştırdı. Bildiğiniz gibi, beyaz kan hücreleri vücuttaki enfeksiyonu ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Araştırma, katılımcıların orgazmda doruğa ulaşmalarının ardından beyaz kan hücrelerinin en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi.

Araştırmacılar, mastürbasyon orgazmının adrenalini ve prolaktin plazma konsantrasyonunu artırdığını da ortaya çıkardılar. Çoklu fonksiyona sahip protein hormonu olan prolaktin, bağışıklığı artıran hücreler tarafından da kullanılan bir protein.