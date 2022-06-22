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Mastürbasyon erkeklerin hayatını kurtarıyor! Kadınlarda ise...

22.06.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel uyarılma ve zevk için kadınların ve erkeklerin genelde yalnız başına yaptığı mastürbasyonun sağlığa olan faydaları şaşırtıyor. Cinsel anlamda zevk vermenin yanı sıra ruh halini ve özgüveni artıran mastürbasyon aynı zamanda uyku düzenini iyileştirir. Mastürbasyonun erkeklerde prostat kanseri riskini azalttığı da ortaya çıktı.

Mastürbasyon erkeklerin hayatını kurtarıyor! Kadınlarda ise...

Mastürbasyon, cinsel uyarılma ve zevke ulaşmak için tek başına yapılan bir aktivitedir. Dünyanın çoğu yerinde konuşulmayan mastürbasyon konusu aslında vücudunuzu keşfetmenin ve sizi neyin tahrik ettiğini anlamanın doğal bir yoludur. Çoğu kişi cinsel gerilimi azaltmak ve rahatlamak için mastürbasyon yapmayı tercih eder.

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MASTÜRBASYONUN SAĞLIĞA YARARLARI

Mastürbasyonun yalnızca cinsel gerilime yardımcı olmadığı, aynı zamanda bir dizi sağlık durumunu iyileştirdiği bulunmuştur.

Şimdiye kadar mastürbasyonun faydaları olarak bunlar sıralanıyordu:

  • Stresi azaltır
  • Uykuyu düzenler
  • Ruh halini iyileştirir
  • Kaygı ve depresyonu azaltır
  • Krampları hafifletir
  • Özsaygıyı geliştirir

Beynin endorfin olarak bilinen opioid benzeri nörotransmitterlerin salınımını teşvik eder, bu da fiziksel ve zihinsel iyilik hissine neden olur.

KADINLARDA MASTÜRBASYONUN FAYDALARI

Mastürbasyon yapan kadınların, servikal ve idrar yolu enfeksiyonlara karşı daha yüksek olabilir. Bir kadın mastürbasyon yaptığında, uyarılma sürecinin bir parçası olarak serviksi açılır. Serviksin gerilmesi ve açılması, servikal mukusun da gerilmesini sağlar. Bu sayede bakterilerle dolu olabilecek sıvılar dışarı atılır.

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ERKEKLERDE MASTÜRBASYONUN FAYDALARI

Mastürbasyonun erkeklerde kas tonusunu iyileştirmeye yardımcı olduğu söylenir. Bu da erektil disfonksiyon ve inkontinansı önlemek için daha güçlü pelvik taban kaslarına neden olur. Erkekler için mastürbasyonun en büyük faydalarından biri prostat kanseri riskinin azalmasıdır.

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10 yıl süren bir çalışmada erkeklerin mastürbasyon alışkanlıklarının prostat kanserine olan etkileri araştırıldı. Araştırmaya yaşları 20 ile 49 arasında değişen 31.925 erkek dahil edildi. Çıkan sonuçlara göre mastürbasyon yapmanın prostat kanseri riskini azalttığı ortaya çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
idrar yolu enfeksiyonu
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