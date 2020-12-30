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Mastürbasyon nedir? Mastürbasyon bağımlılık yaratır mı?

30.12.2020 10:36 | Son Güncelleme:
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Mastürbasyon nedir? Mastürbasyon bağımlılık yaratır mı?

Cinselliği bir partner olmadan kendi kendine yaşamak anlamına gelen mastürbasyon, kişinin cinsel organını farklı yollarla uyararak haz yaşamasıdır. Peki mastür ne demek, bağımlılık yapar mı? Merak edilen daha birçok sorunun cevabını bulabileceğiniz rehber hazır!

Mastürbasyon, her yetişkin birey için tamamen normal ve sağlıklı bir durumdur. Fakat bazı kesimlerde mastürbasyon yapmak ayıp ya da günah şeklinde de değerlendirilebilir. Özellikle ergenlik dönemi başladığı zaman cinselliğin de keşfedilmeye çalışılması ile gündeme gelir. Mastürbasyon yapmanın sağlık üzerinde ne gibi etkileri olduğunu sizler için derledik. Peki mastür ne demek? Gelin cinsellikte matürbasyon nedir, birlikte detaylandıralım.

Mastürbasyon Nasıl Yapılır?

Mastürbasyon, cinsel doruğa ulaşana kadar kişinin cinsel organını uyararak zevk almasıdır. Mastürbasyon ne demektir, nasıl yapılır diye soracak olursanız, cevabı burada bulabilirsiniz. Genellikle orgazm olana kadar penise ya da klitorise dokunmak, okşamak, farklı yollarla uyarılmasını sağlamak veya masaj hareketleriyle mastürbasyon gerçekleşir. Konuya erkek veya kadın olarak yoğunlaşmak çok zordur. Çünkü yapılan araştırmalara göre erkekler %95, kadınlar ise ona yakın bir şekilde, %90 oranında mastürbasyona başvuruyor. Fakat yöntemleri kadınlar ve erkekler için ayırabiliriz. Her iki bireyde de ortak nokta cinsel organın uyarılmasıdır. Mastürbasyon hem basit şekilde el ile yapılabilir hem de bunun için yardımcı olabilecek ek malzemeler de bulunur. Öncelikli olan vücudun uyarıldığında etkileyen erojen bölgelerini keşfetmeniz gerekir.

Mastürbasyon Bağımlılığı Nedir?

Halk arasında çok fazla konuşmaya açık bir konu olmasa da mastürbasyon üzerine farklı yorumlamalar vardır. Bu yorumların biri de, kişilerin çok sık mastürbasyon yapmasının bağımlılıktan ileri geldiği düşüncesidir. Fakat düzeltilmesi gereken nokta bağımlılığın bu sıklıkla ilgili olmadığıdır. Mastürbasyon hastalığı olarak belirtebileceğimiz bağımlılık durumu özellikle partneri olan kişilerin mastürbasyon yapmayı partneriyle cinsel ilişkiye tercih etmesinden kaynaklıdır. Ayrıca, uygulama sıklığı eğer günlük aktiviteleri engelleyici düzeyde ise bu da bağımlılık olarak değerlendirilir. Bu bağımlılık noktasına ulaşıyorsanız bir uzmana başvurmanız gerekir. Mastürbasyon bağımlılığından kurtulmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:

  • Düzenli spor kişiyi rahatlatır. Cinsel dürtüyü kontrol altına almak için basit ama etkili bir yol olarak spor yapmak tavsiye edilir
  • Boş kalınan zamanlarda mastürbasyona yönelim arttığı için keyif alınan hobiler edinmenin mastüre olan ilgiyi azalttığı söylenir
  • Partnerinizin olması ve karşılıklı cinsel ilişki mastürbasyona olan ihtiyacı azaltır
  • Bağımlılıktan tek başınıza kurtulamıyorsanız profesyonel destek almanız tavsiye edilir.

  • Bu gibi durumlarda belirtilen yöntemler işe yaramadığı zaman sorunun kökeninde psikolojik nedenlerin olabildiği de bir gerçektir. Böyle bir sorun yaşayan kişiler için terapiye başvurmak en etkili çözüm yolu olarak söylenebilir.

    Mastürbasyonun Sağlığa Yararları Nedir?

    Çoğunlukla merak edilen ve kafalarda soru işareti yaratan bir başka konu da mastürbasyon yapmanın sağlık üzerinde olumlu veya olumsuz yarattığı etkilerdir. Kimi insanlar tarafından oldukça yanlış bulunan ve zararlı olduğuna inanılan bir eylem olurken kimi insanlar da uzmanların söylediklerine kulak vererek bunun doğal bir durum olduğunu kabul eder. İlk olarak mastürbasyonun sağlığa yararlarına değinelim:

  • Mastürbasyonun ergenlik dönemiyle başlayan bir durum olduğunu hatırlarsınız. Bu dönemde oluşan cinsellik algısının gelişmesine yardımcı olur.
  • İhtiyaç duyulan anda kendi kendinize cinsel haz yaşamanızı sağlar.
  • Kişinin vücudunda rahatlama ve gevşemeye sebep olan eylem, günün stresini ve yorgunluğunu atmak için uygun dozda tavsiye edilir.
  • Kişinin özsaygısını artırdığı ve cinsel hayatında daha özgüvenli birey olmasına yardımcı olduğu söylenebilir.
  • Erkeklerde erken boşalmaya karşı uygulanan bir tedavi yöntemidir. Uzmanlar tedavi sürecinde erkeklere belli sürelerde mastürbasyon yaptırarak tedavinin seyrini olumlu değiştirdiklerini belirtir.
  • Uyku problemi yaşayan kişilerin de genellikle bu yönteme başvurduğu söylenir.
  • Uyku saatinden önce yapılan mastürbasyon sonrası hem kadınların hem de erkeklerin daha iyi uyku uyudukları belirtilir.
  • Kasık ağrısı yaşanması durumunda da mastürbasyon rahatlatıcı bir eylem olabilir.

    • Mastürbasyon Yapmanın Zararları Var mıdır?

    Faydalarına değindik, şimdi gelelim mastürbasyonun olası zararlı etkilerine:

    • Fazla mastürbasyon yapmak erkeklerde iktidarsızlığa yol açar.
    • Yine aşırı dozda mastürbasyon penisten meni akıntısı gelmesine sebep olabilir.
    • Cinsel ilişki öncesinde yapıldığı takdirde ilişki sırasında erken boşalmaya neden olur.
    • Fazla ölçüde mastürbasyon kişilerin karaciğerini yorar.
    • Yaygın olarak rastlanmasa da sık sık yapılması kadın erkek fark etmeksizin kişilerde saç dökülmesi, yorgunluk ve gerginlik şeklinde etki gösterebilir.
    • Psikolojik olarak mastürbasyon yapan kişiler sonrasında kendilerini suçlu hissedebilir.
    • Kadınların genital bölgesinde tahrişe yol açar.
    • Bağımlılık boyutuna geldiği zaman asosyal bireylere dönüştürür.
    • Özellikle partneri olan kişilerin cinsel ilişki yerine mastürbasyonu tercih etmesi çiftlerin arasındaki arzuyu azaltır, isteksizlik durumu ilişkiyi olumsuz etkiler.
    • Zevk aldıkça istek artar ve doyumsuzluğa sebep olur.
    • Fakat şunu da belirtmiş olmakta fayda var; mastürbasyon kişilerin orgazm olmasına fayda sağlasa da partnerle yaşanan cinsel ilişkiden alınan haz çok daha fazla etki bırakır.

    Tüm bu zararlar mastürbasyonun aşırı dozda yapılmasından kaynaklanır. Her şeyin fazlası zarar olduğu kadar bu eylemin fazlası da kişilerin gerek beden sağlığı gerekse ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Yukarıda sıraladığımız etkiler kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Kimi insan bir çoğunu yaşarken kimisi hiçbirini yaşamayabilir. Bu noktada tek mesele kendini tanımak, bedeninin ihtiyacını bilmek ve ona göre davranmak!

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