Mastürbasyon nedir? Mastürbasyon bağımlılık yaratır mı?

Mastürbasyon, her yetişkin birey için tamamen normal ve sağlıklı bir durumdur. Fakat bazı kesimlerde mastürbasyon yapmak ayıp ya da günah şeklinde de değerlendirilebilir. Özellikle ergenlik dönemi başladığı zaman cinselliğin de keşfedilmeye çalışılması ile gündeme gelir. Mastürbasyon yapmanın sağlık üzerinde ne gibi etkileri olduğunu sizler için derledik. Peki mastür ne demek? Gelin cinsellikte matürbasyon nedir, birlikte detaylandıralım.

Mastürbasyon Nasıl Yapılır?

Mastürbasyon, cinsel doruğa ulaşana kadar kişinin cinsel organını uyararak zevk almasıdır. Mastürbasyon ne demektir, nasıl yapılır diye soracak olursanız, cevabı burada bulabilirsiniz. Genellikle orgazm olana kadar penise ya da klitorise dokunmak, okşamak, farklı yollarla uyarılmasını sağlamak veya masaj hareketleriyle mastürbasyon gerçekleşir. Konuya erkek veya kadın olarak yoğunlaşmak çok zordur. Çünkü yapılan araştırmalara göre erkekler %95, kadınlar ise ona yakın bir şekilde, %90 oranında mastürbasyona başvuruyor. Fakat yöntemleri kadınlar ve erkekler için ayırabiliriz. Her iki bireyde de ortak nokta cinsel organın uyarılmasıdır. Mastürbasyon hem basit şekilde el ile yapılabilir hem de bunun için yardımcı olabilecek ek malzemeler de bulunur. Öncelikli olan vücudun uyarıldığında etkileyen erojen bölgelerini keşfetmeniz gerekir.