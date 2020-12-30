Mastürbasyon nedir? Mastürbasyon bağımlılık yaratır mı?

Mastürbasyon, her yetişkin birey için tamamen normal ve sağlıklı bir durumdur. Fakat bazı kesimlerde mastürbasyon yapmak ayıp ya da günah şeklinde de değerlendirilebilir. Özellikle ergenlik dönemi başladığı zaman cinselliğin de keşfedilmeye çalışılması ile gündeme gelir. Mastürbasyon yapmanın sağlık üzerinde ne gibi etkileri olduğunu sizler için derledik. Peki mastür ne demek? Gelin cinsellikte matürbasyon nedir, birlikte detaylandıralım.
Mastürbasyon, cinsel doruğa ulaşana kadar kişinin cinsel organını uyararak zevk almasıdır. Mastürbasyon ne demektir, nasıl yapılır diye soracak olursanız, cevabı burada bulabilirsiniz. Genellikle orgazm olana kadar penise ya da klitorise dokunmak, okşamak, farklı yollarla uyarılmasını sağlamak veya masaj hareketleriyle mastürbasyon gerçekleşir. Konuya erkek veya kadın olarak yoğunlaşmak çok zordur. Çünkü yapılan araştırmalara göre erkekler %95, kadınlar ise ona yakın bir şekilde, %90 oranında mastürbasyona başvuruyor. Fakat yöntemleri kadınlar ve erkekler için ayırabiliriz. Her iki bireyde de ortak nokta cinsel organın uyarılmasıdır. Mastürbasyon hem basit şekilde el ile yapılabilir hem de bunun için yardımcı olabilecek ek malzemeler de bulunur. Öncelikli olan vücudun uyarıldığında etkileyen erojen bölgelerini keşfetmeniz gerekir.
Halk arasında çok fazla konuşmaya açık bir konu olmasa da mastürbasyon üzerine farklı yorumlamalar vardır. Bu yorumların biri de, kişilerin çok sık mastürbasyon yapmasının bağımlılıktan ileri geldiği düşüncesidir. Fakat düzeltilmesi gereken nokta bağımlılığın bu sıklıkla ilgili olmadığıdır. Mastürbasyon hastalığı olarak belirtebileceğimiz bağımlılık durumu özellikle partneri olan kişilerin mastürbasyon yapmayı partneriyle cinsel ilişkiye tercih etmesinden kaynaklıdır. Ayrıca, uygulama sıklığı eğer günlük aktiviteleri engelleyici düzeyde ise bu da bağımlılık olarak değerlendirilir. Bu bağımlılık noktasına ulaşıyorsanız bir uzmana başvurmanız gerekir. Mastürbasyon bağımlılığından kurtulmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:
Bu gibi durumlarda belirtilen yöntemler işe yaramadığı zaman sorunun kökeninde psikolojik nedenlerin olabildiği de bir gerçektir. Böyle bir sorun yaşayan kişiler için terapiye başvurmak en etkili çözüm yolu olarak söylenebilir.
Çoğunlukla merak edilen ve kafalarda soru işareti yaratan bir başka konu da mastürbasyon yapmanın sağlık üzerinde olumlu veya olumsuz yarattığı etkilerdir. Kimi insanlar tarafından oldukça yanlış bulunan ve zararlı olduğuna inanılan bir eylem olurken kimi insanlar da uzmanların söylediklerine kulak vererek bunun doğal bir durum olduğunu kabul eder. İlk olarak mastürbasyonun sağlığa yararlarına değinelim:
Faydalarına değindik, şimdi gelelim mastürbasyonun olası zararlı etkilerine:
Tüm bu zararlar mastürbasyonun aşırı dozda yapılmasından kaynaklanır. Her şeyin fazlası zarar olduğu kadar bu eylemin fazlası da kişilerin gerek beden sağlığı gerekse ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Yukarıda sıraladığımız etkiler kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Kimi insan bir çoğunu yaşarken kimisi hiçbirini yaşamayabilir. Bu noktada tek mesele kendini tanımak, bedeninin ihtiyacını bilmek ve ona göre davranmak!
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