Mastürbasyon sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarını paylaştı!

Buğra Gülsoy ile yer aldığı sevişme sahneleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Hafsanur Sancaktutan, göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Su gibisin'' ve ''Bu güzellik gerçek mi?'' gibi yorumlarda bulundu. Hafsanur Sancaktutan'ın pozlarını beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Bazı kullanıcılar, ünlü oyuncunun kilo alması gerektiğini söylerken, bazıları ise Sancaktutan'ın tarzını beğenmedi.

Son Yaz dizisinde canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu, şimdilerde Dünyayla Benim Aramda dizisindeki oyunculuğu ile magazin gündemini meşgul ediyor.

Hafsanur Sancaktutan, sevişme sahnelerinin yanı sıra mastürbasyon sahnesiyle de çok konuşulmuştu.

Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Tolga karakterinin fotoğrafına bakarak kendini tatmin eden Hafsanur Sancaktutan, gelen tepkiler sonrası yalnızca işini yaptığını söyleyerek ''Böyle şeyleri normal buluyorum'' demişti.

Sosyal medyada epey aktif olan 22 yaşındaki oyuncunun Instagram'da 1 milyon takipçisi mevcut.

Sancaktutan, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.



