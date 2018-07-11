Masum Değiliz 3. yeni bölüm izle: Gerçekler ortaya çıkacak mı? (Masum Değiliz oyuncuları kimler?)

Masum Değiliz 3. yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. İlk olarak Nisan ayında başlayan fakat ara veren Masum Değiliz yeni bölümünde işler karışıyor. Umut'un polis tarafından yakalanması arkadaşlarını tedirgin ediyor. Bir de üzerine Müge'nin "O gece yaşananları biliyorum" demesi sonrası Emir tarafından kapı dışarı edilmesi bile korkuyu bastıramıyor. Gerçekler ortaya çıkacak mı? Masum Değiliz oyuncuları kimlerdir? İşte Masum Değiliz 3. bölüm fragmanı, yeni bölüm özeti ve Masum Değiliz oyuncuları...

MASUM DEĞİLİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mert'in nişandan beri takındığı mesafeli tavırları ve Selin'le yakınlaşması Ceyda ile olan ilişkisini krize sokar. Bu esnada herkesten gizli biçimde nişan gecesinde yaşananları araştıran Sema, eline geçen her yeni bilgiyle daha çok dehşete kapılır. Ancak o gece olanları araştıran tek kişi Sema değildir. Deniz'in ev arkadaşı Müge de, arkadaşının başına gelenleri ne pahasına olursa olsun bulmaya kararlıdır. Umut'un diğerlerine haber vermeden nişan gecesi kullandığı arabayı elinden çıkartması ise işleri geri dönülmez bir noktaya getirecek, tüm yaşananları ortaya çıkartan bir sürecin başlangıcı olacaktır.