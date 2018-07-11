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Masum Değiliz 3. yeni bölüm izle: Gerçekler ortaya çıkacak mı? (Masum Değiliz oyuncuları kimler?)

DİZİ HABERLERİ  | 11.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

Masum Değiliz 3. yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Aras Aydın, Ushan Çakır'ın paylaştığı Masum Değiliz'in ilk iki bölümü Nisan ayında başlamış ve ara vermişti. 3 bölümü ile bu akşam ekrana gelecek Masum Değiliz yeni bölümde Umut'un sattığı arabada kan bulunması, polis tarafından tutuklanması herkese korku salıyor. Müge'nin "O gece neler olduğunu biliyorum" sözleri dikkat çekiyor. İşte Masum Değiliz 3. yeni bölüm fragmanı, özeti ve oyuncu kadrosu...

Masum Değiliz 3. yeni bölüm izle: Gerçekler ortaya çıkacak mı? (Masum Değiliz oyuncuları kimler?)

Masum Değiliz 3. yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. İlk olarak Nisan ayında başlayan fakat ara veren Masum Değiliz yeni bölümünde işler karışıyor. Umut'un polis tarafından yakalanması arkadaşlarını tedirgin ediyor. Bir de üzerine Müge'nin "O gece yaşananları biliyorum" demesi sonrası Emir tarafından kapı dışarı edilmesi bile korkuyu bastıramıyor. Gerçekler ortaya çıkacak mı? Masum Değiliz oyuncuları kimlerdir? İşte Masum Değiliz 3. bölüm fragmanı, yeni bölüm özeti ve Masum Değiliz oyuncuları...

MASUM DEĞİLİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mert'in nişandan beri takındığı mesafeli tavırları ve Selin'le yakınlaşması Ceyda ile olan ilişkisini krize sokar. Bu esnada herkesten gizli biçimde nişan gecesinde yaşananları araştıran Sema, eline geçen her yeni bilgiyle daha çok dehşete kapılır. Ancak o gece olanları araştıran tek kişi Sema değildir. Deniz'in ev arkadaşı Müge de, arkadaşının başına gelenleri ne pahasına olursa olsun bulmaya kararlıdır. Umut'un diğerlerine haber vermeden nişan gecesi kullandığı arabayı elinden çıkartması ise işleri geri dönülmez bir noktaya getirecek, tüm yaşananları ortaya çıkartan bir sürecin başlangıcı olacaktır.

Masum Değiliz 3. yeni bölüm izle (atv 20.00)

MASUM DEĞİLİZ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Lise yıllarından beri ayrılmamış üç yakın arkadaş; Mert, Emir ve Volkan. Mert'in nişanın olduğu gün, aralarında Mert'in nişanlısının kardeşi Umut'un da dahil olduğu büyük bir olaya karışırlar ve bu olay hepsinin hayatını değiştirir. O günden sonra her birinin tutması gereken bir söz, korumak zorunda oldukları bir sır vardır. Ama bu sır o kadar büyüktür ki taşıması o genç bedenlere ağır gelecektir.

OYUNCULAR

Uraz Kaygılaroğlu - Mert
Aras Aydın - Emir
Ushan Çakır - Volkan
Sercan Badur - Umut
Damla Sönmez - Selin
Oya Unustası - Ceyda
Cansu Gültekin - Müge
Binnur Şerbetçioğlu - Zuhal (Ceyda'nın annesi)
Ceyda Olguner - Melis (Ceyda'nın kuzeni)
Ayşin Yeşim Çapanoğlu - Sema (Volkan'ın eşi)
Aslı Öngören - Nermin (Mert'in annesi)
Özhan Carda - Ali Rıza (Mert'in babası)

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