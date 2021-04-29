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Masumiyet 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ela'nın sırrını İlker öğreniyor mu? Masumiyet 10. son bölümde neler oldu?

29.04.2021 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin iddialı dizisi Masumiyet 10. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Hale, İsmail'i köşeye sıkıştırırdı. Olay gecesi İsmail'in yaşadıkları herkesi şoke etti. Bahar, İlker ile Ela'yı birlikte yakaladı Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın başrollerini paylaştığı Masumiyet dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde İlker, Ela'nın kendisinden sakladığı sırrı öğreniyor.

Yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın üstlendiği Masumiyet dizisi 10. son bölümüyle 28 Nisan Çarşamba akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Heyecan dolu bölümde, Ela’nın ifadesini geçersiz kılan heyet raporunun çıkması İlker ve Hale için büyük bir darbe oldu.

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Asu’nun eşi Cenk’in, İlker’in şirketteki konumunu doldurmak için yurt dışından gelmesiyle iyice köşeye sıkışan anne oğula bir darbe de Harun’dan geldi. Hale’nin oyunlarını ortaya çıkarmaya kararlı olan Harun’un iş birliği teklifini Bahar kabul etti.

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MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

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İsmail’in olay gecesi, olay yerinde olduğunun ortaya çıkması, şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri bozar. Hale, adım adım İsmail’in sonuna yürürken, Ela ise kendi gerçeğinin peşinde İlker’le tehlikeli bir oyunun içindedir.
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Telefonun ucundaki suç ortağı tarafından yönlendirilen Ela’nın attığı yanlış adımlar onu hiç istemediği sonuçlara götürür. İrem ve Cenk arasındaki tek taraflı gerilim giderek tırmanırken, İrem burun buruna geldiği gerçeklerin acısıyla yeni bir karar alır.

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Diğer yanda, Bahar ve Harun iş birliği, Ilgaz cephesini köşeye sıkıştırmaya devam eder. Hale’nin İsmail düğümünü tamamen çözmesiyle tüm dengeler değişir, artık polisin hedefinde yeni bir isim vardır.

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Deniz Çakır Hülya Avşar Mehmet Aslantuğ
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