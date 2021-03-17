Masumiyet 4. bölüm I İrem Orhun'a gözaltı kararı

İrem'in tutuklanma kararının şok etkisi yarattığı Masumiyet'in 4. bölümü bu akşam Fox TV'de ekranlara gelecek. Yeni bölümü iple çekilen iddialı yapımın baş rollerinde Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor. Son bölümünde Ela ve İlker'in merakla beklenen duruşmasını ekrana getiren Masumiyet, bu bölümde dengeleri değiştiriyor.

MASUMİYET 4. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMİYET 4. BÖLÜM 1. FRAGMAN

MASUMİYET 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tutuklu olarak yargılanan İlker Ilgaz, Masumiyet'in 3. bölümünde hakim karşısına çıkar. Hastanede tedavi görmeye devam eden Ela ise annesi Bahar'ın yardımı ile yoğun bakımdan çıkarak duruşma salonuna gelir.

İlker'in avukatları, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portesi çizerek Ela'nın en yakınındakilerin bile kafalarını karıştırmayı başarır.

Aldığı darbelerin ve geçirdiği ameliyatların etkisi ile zihninde bazı boşluklar oluşan Ela, geçmişi hatırlanmakta zorlanır ve kafası karışır.

Ela'nın annesi Bahar ise Ela'ya duruşmada yaşatılanları kabul edemez ve dayanamayarak isyan eder. Bahar'ın kızı Ela'nın uğradığı mağduriyeti hakime anlatış şekli ise bütün izleyenlerin içinin parçalanmasına sebep oldu.