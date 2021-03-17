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  4. Masumiyet 4. bölüm I İrem Orhun'a gözaltı kararı

Masumiyet 4. bölüm I İrem Orhun'a gözaltı kararı

17.03.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Masumiyet 4. bölüm I İrem Orhun'a gözaltı kararı

FOX TV'nin iddialı yapımlarımdan olan Masumiyet, bugün 4. bölümü ile ekranlara geliyor. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü, Deniz Çakır ve İlayda Alişan'ın başrollerinde olduğu Masumiyet dizisinin bu bölümünde İlker, annesine gerçekleri itiraf ediyor. İtirafın ardından basın toplantısı düzenleyen İlker Ilgaz, "Ela Yüksel ile kısa ve yanlış bir şey yaşadım. Pişmanım" açıklamasında bulunuyor. Mahkeme sonrasında ise İrem tutuklanıyor.

İrem'in tutuklanma kararının şok etkisi yarattığı Masumiyet'in 4. bölümü bu akşam Fox TV'de ekranlara gelecek. Yeni bölümü iple çekilen iddialı yapımın baş rollerinde Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor. Son bölümünde Ela ve İlker'in merakla beklenen duruşmasını ekrana getiren Masumiyet, bu bölümde dengeleri değiştiriyor.

Masumiyet 4. bölüm I İrem Orhun'a gözaltı kararı

MASUMİYET 4. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMİYET 4. BÖLÜM 1. FRAGMAN

MASUMİYET 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumiyet 4. bölüm I İrem Orhun'a gözaltı kararı

Tutuklu olarak yargılanan İlker Ilgaz, Masumiyet'in 3. bölümünde hakim karşısına çıkar. Hastanede tedavi görmeye devam eden Ela ise annesi Bahar'ın yardımı ile yoğun bakımdan çıkarak duruşma salonuna gelir.

İlker'in avukatları, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portesi çizerek Ela'nın en yakınındakilerin bile kafalarını karıştırmayı başarır.

Aldığı darbelerin ve geçirdiği ameliyatların etkisi ile zihninde bazı boşluklar oluşan Ela, geçmişi hatırlanmakta zorlanır ve kafası karışır.

Ela'nın annesi Bahar ise Ela'ya duruşmada yaşatılanları kabul edemez ve dayanamayarak isyan eder. Bahar'ın kızı Ela'nın uğradığı mağduriyeti hakime anlatış şekli ise bütün izleyenlerin içinin parçalanmasına sebep oldu.

Masumiyet 4. bölüm I İrem Orhun'a gözaltı kararı

Olanların üzerine İlker'in tutuksuz yargılanmasının kabulü ile İlker'in annesi Hale Ilgaz, inanılmaz bir sevinç yaşarken İrem'in babası Harun, kızını bu aileden ve yaşananlardan uzak tutmak için yeni bir karar alır.

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Deniz Çakır Hülya Avşar Mehmet Aslantuğ
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