Masumiyet 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Harun ve Bahar'a Hale Ilgaz'dan büyük tuzak!

Başrolleri Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Masumiyet dizisi 7. son bölümüyle 7 Nisan Çarşamba akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Masumiyet dizisinin 14 Nisan Çarşamba ekrana gelecek olan 8. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

"BEN BUNA İTİBAR SUİKASTİ DERİM"

Masumiyet yeni bölüm fragmanında Bahar'la buluşan Harun Orhun, bir çanta dolusu parayı Bahar'a vermeye çalışıyor.

Bahar buna itiraz edince ise Harun, "Eşiniz Timur Bey para istediğinizi söyledi. Anlaşılan o ki eşiniz bize tuzak kurdu" diyor. Ancak ikilinin o anları ise gizlice fotoğraflanıyor. Bahar ve Harun arasında para transferi olduğu haberleri sosyal medyada yayılıyor. Hale Ilgaz ise bu olay sonrasında "Ben buna manşet değil itibar suikasti derim" ifadelerini kullanıyor. Eşi Timur'la kavga eden Bahar ise boşanacaklarını açıklıyor.

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hale, Harun ve Bahar buluşmasını, kendi hedeflerine yönelik bir planın parçası haline getirirken İrem tamamen Hale’nin kontrolüne geçer.



Banu’nun yönlendirmesiyle hareket eden Timur ise Hale’nin Bahar’a karşı en büyük silahı olur. Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela’nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçer.