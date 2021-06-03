Masumiyet bitti! Hülya Avşar, ekrana dönecek mi?

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Avşar, "Yeni sezonda ekranlarda olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Snob Magazin haberine göre; dizinin final yapması ile birlikte tatil planları yapan ve geçtiğimiz hafta "Ayvalık'a gideceğim ya da tekne tatili yapacağım, henüz karar vermedim." diyen Avşar kararını verdi.

Yakın zamanda yaz tatili için Ayvalık'taki yazlığına gideceğini söyleyen Hülya Avşar, tatil öncesi alışverişe çıktığını söyledi.

HÜLYA AVŞAR AYVALIK'TA KARAR VERECEK

Muhabirlerin "Önümüzdeki sezon yeni bir proje ile sevenlerinizin karşısında olacak mısınız?" sorusuna cevap veren sanatçı "Değerlendirdiğim iki dijital dizi projesi ve bir sohbet programı projesi var. Henüz kararımı vermedim. Ayvalık'a gidip kafa dinlerken üçünden birini seçeceğim." dedi.

