Masumiyet dizisi final mi yapacak? Masumiyet ne zaman final yapacak?

Fox Tv ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük yankı uyandıran Masumiyet dizisinin final yapacağı iddia ediliyor. Diziyi yakından takip edenler Masumiyet dizisi yayından kaldırılacak mı? Masumiyet dizisi final mi yapacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...