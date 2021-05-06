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Masumiyet dizisi final mi yapacak? Masumiyet ne zaman final yapacak?

06.05.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv ekranlarının izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen dizisi Masumiyet'in oyuncu kadrosunda Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Üstündağ gibi başarılı isimler yer alıyor. Masumiyet dizisinin final kararı iddiaları izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Masumiyet dizisi final mi yapacak? İşte, ayrıntılar...

Fox Tv ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük yankı uyandıran Masumiyet dizisinin final yapacağı iddia ediliyor. Diziyi yakından takip edenler Masumiyet dizisi yayından kaldırılacak mı? Masumiyet dizisi final mi yapacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Masumiyet dizisine final şoku

Masumiyet dizisinin oyuncu kadrosunda Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır yer alıyor.
Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet için izleyenleri üzecek bir iddia ortaya atıldı.
Masumiyet dizisi reyting sıralamasında ilk yayınlandığı haftalardaki istikrarını koruyamadı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni bölümünün reytingine göre final senaryosunun yazılıp yazılmayacağına karar verilecek. Masumiyet dizisi beklenen reytingi elde edemezse erken final kararı ile ekranlara veda edecek.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Deniz Çakır Hülya Avşar Serkay Tütüncü
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