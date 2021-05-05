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Masumiyet ne zaman final yapacak? Yeni sezon devam eder mi?

05.05.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gold Film imzalı Masumiyet dizisi, ilk kez 24 Şubat Çarşamba günü FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. İlk bölümünden itibaren reytinglerde üst sıraları zorlayan Masumiyet’in final tarihi ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı…

Şubat ayında başladığı ilk bölümünün ardından birçok izleyicinin beğendiği Masumiyet dizisinin ilk bölümü, Total’de 4, AB’de yaklaşık 5 reyting alarak haftanın en zorlu akşamlarından çarşamba akşamı önemli bir başarı elde etmişti.

Masumiyet dizisi ne zaman final yapacak?

Masumiyet ilk etapta 13 bölüm olarak planlandı.
Ramazan bayramı gelmeden dizinin sezon finali yaparak ekranlara veda edeceği iddia edilmişti.
Masumiyet dizisinin 5 ve üzeri reyting alması demek dizinin yeni sezonda da ekranlarda olmaya devam etmesi anlamına geliyor.
Şayet, planlandığı gibi 13 bölüm yayınlanırsa, Masumiyet dizisi 19 Mayıs’ta ya final yapacak veya sezon finalini açıklayacak.
Bunu da Masumiyet dizisinin reytingleri belirleyecek.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hemen ardından ve Benin Adım Melek dizisinin de hemen önünde kendine yer bulunan Masumiyet dizisinde acılı bir annenin hikayesi anlatılıyor.
Deniz Çakır’ın oyunculuğu çok beğenildiği Masumiyet dizisinde oynadığı Bahar Yüksel karakterini adeta yaşadığı yorumları yapılmıştı.
Masumiyet dizisinde kadına şiddetin ön planda olması; ayrıca dizide oynayan tüm erkeklerin neredeyse eşlerini aldatıyor olmaları da bir çok kadın izleyicinin tepkisini çekti.
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Anahtar Kelimeler:
Deniz Çakır
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