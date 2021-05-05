Masumiyet ne zaman final yapacak? Yeni sezon devam eder mi?

Şubat ayında başladığı ilk bölümünün ardından birçok izleyicinin beğendiği Masumiyet dizisinin ilk bölümü, Total’de 4, AB’de yaklaşık 5 reyting alarak haftanın en zorlu akşamlarından çarşamba akşamı önemli bir başarı elde etmişti.

Masumiyet dizisi ne zaman final yapacak?

Masumiyet ilk etapta 13 bölüm olarak planlandı.

Ramazan bayramı gelmeden dizinin sezon finali yaparak ekranlara veda edeceği iddia edilmişti.

Masumiyet dizisinin 5 ve üzeri reyting alması demek dizinin yeni sezonda da ekranlarda olmaya devam etmesi anlamına geliyor.

Şayet, planlandığı gibi 13 bölüm yayınlanırsa, Masumiyet dizisi 19 Mayıs’ta ya final yapacak veya sezon finalini açıklayacak.

Bunu da Masumiyet dizisinin reytingleri belirleyecek.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hemen ardından ve Benin Adım Melek dizisinin de hemen önünde kendine yer bulunan Masumiyet dizisinde acılı bir annenin hikayesi anlatılıyor.

Deniz Çakır’ın oyunculuğu çok beğenildiği Masumiyet dizisinde oynadığı Bahar Yüksel karakterini adeta yaşadığı yorumları yapılmıştı.