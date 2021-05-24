Masumiyet neden final yapıyor? İşte Masumiyet'in final bölüm fragmanı...

Hülya Avşar’ın uzun zaman sonra kamera karşısına geçtiği Masumiyet dizisinin final bölümü tüm düğümlerin çözüldüğü olaylara sahne olacak. Beklenmedik finalinde beklenmedik olayların yaşanacağı Masumiyet’in son dönemlerde iyi gelmeyen reyting sonuçları nedeniyle final yapacağı konuşuluyordu…
Ekranlara oldukça iddialı bir giriş yapan Masumiyet dizisinin zamansız vedası dizinin hayranlarını oldukça üzdü. Dizinin neden final yaptığına dair yapım şirketinden bir açıklama gelmezken, birçok yerde dizinin reyting sonuçlarının iyi gelmemesi üzerine finale gidildiği konuşuluyor. Diğer yandan Masumiyet’in neden final yaptığına ilişkin bir açıklama olmasa da yapım şirketi final haberini duyururken şu ifadeleri kullandı:
''Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan final bölümüyle ekrana veda edecektir. Bugüne dek sizlerden gördüğümüz destek ve ilgi için teşekkür ederiz. Yeni projelerde buluşmak üzere…”
Bahar, İlker’in inanılmaz evlenme teklifiyle çılgına döner, Ela’ya güven duymamaktadır ve sıkı önlemler almak zorunda kalır. Fakat ne Timur’un çıkarlarına ne de İlker’in hesapları uğruna Ela’yı kullanmasına engel olmayı beceremez. Ela, uzun süren kararsızlıklarının ardından içindeki birçok cevaplanmamış soru olmasına rağmen, İlker’in sözlerinin etkisi altında kalır ve ona evet cevabını verir.
Bu garip evlilik, Ilgaz tarafında ihtiyacı olan algı yönetimine imkan verse de Ilgaz’lar hiç ummadıkları yerden çok büyük bir darbe yer. Ela ve İlker’in evliliği yalnızca Bahar için değil, aynı zamanda İrem için de çok büyük darbe olur. İrem, dengesini bütünüyle kaybeder ve sonunda iyileşmek için büyük bir adım atmak üzereyken, yaptığı hareketle Ilgaz’ları fena halde karıştırır. Öte yandan, Harun’un olay gecesindeki rolü apaçık ortaya çıkarken, artık yolu Ela’nın yaşadığı o cehennem gecesinden geçen hepsi için hesaplaşma vakti gelmiştir. Kızının evliliğiyle artık tüm olacakları gözüne alan Bahar, son sözünü mahkemede söyler ve o felaket gecesiyle ilgili bilinenler bir kez daha değişir.
Hale ve Bahar, çocuklarının iyiliği için çok da sıradan olmayan bir iş birliği yapmak mecburiyetinde kalırken, Harun’un temas halinde olduğu gizli iş birlikleri ise davanın gidişatını değiştirecek kadar güçlüdür. Annesinin elini tutan Ela, İlker’e arkasını dönmeyi sonunda başarır fakat Hale’nin davanın gidişatını etkilemek için bulduğu beklenmedik çözüm yolu İlker, İrem ve Ela üçlüsünün duygusal açıdan ciddi anlamda sarsılmasına neden olur. Hale’nin attığı adımla Ela, dengesini kaybederken, İrem; İlker ve Hale’den hayatının en ağır darbesini yer. Bahar, Harun’un etrafındaki sis perdesini ilk defa aralarken, İlker’in atacağı son adım herkesin sınırlarını fazlasıyla zorlar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum