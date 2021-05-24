Masumiyet neden final yapıyor? İşte Masumiyet'in final bölüm fragmanı...

Hülya Avşar’ın uzun zaman sonra kamera karşısına geçtiği Masumiyet dizisinin final bölümü tüm düğümlerin çözüldüğü olaylara sahne olacak. Beklenmedik finalinde beklenmedik olayların yaşanacağı Masumiyet’in son dönemlerde iyi gelmeyen reyting sonuçları nedeniyle final yapacağı konuşuluyordu…

MASUMİYET NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ekranlara oldukça iddialı bir giriş yapan Masumiyet dizisinin zamansız vedası dizinin hayranlarını oldukça üzdü. Dizinin neden final yaptığına dair yapım şirketinden bir açıklama gelmezken, birçok yerde dizinin reyting sonuçlarının iyi gelmemesi üzerine finale gidildiği konuşuluyor. Diğer yandan Masumiyet’in neden final yaptığına ilişkin bir açıklama olmasa da yapım şirketi final haberini duyururken şu ifadeleri kullandı:

''Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan final bölümüyle ekrana veda edecektir. Bugüne dek sizlerden gördüğümüz destek ve ilgi için teşekkür ederiz. Yeni projelerde buluşmak üzere…”

İŞTE MASUMİYET’İN FİNAL BÖLÜM FRAGMANI…

Bahar, İlker’in inanılmaz evlenme teklifiyle çılgına döner, Ela’ya güven duymamaktadır ve sıkı önlemler almak zorunda kalır. Fakat ne Timur’un çıkarlarına ne de İlker’in hesapları uğruna Ela’yı kullanmasına engel olmayı beceremez. Ela, uzun süren kararsızlıklarının ardından içindeki birçok cevaplanmamış soru olmasına rağmen, İlker’in sözlerinin etkisi altında kalır ve ona evet cevabını verir.