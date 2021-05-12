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Masumiyet neden yok, Masumiyet dizisi final mi yaptı? Sevilen dizinin ekibinden açıklama!

12.05.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Çarşamba saat 20:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Masumiyet, bu hafta FOX TV yayın akışında yer almadı. Diziyi yayın akışında göremeyen izleyiciler "Masumiyet neden yok, Masumiyet final mi yaptı" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Masumiyet neden yok? Masumiyet dizisi final mi yaptı?

İşte sevilen dizinin ekibinin yaptığı açıklama...

MASUMİYET FİNAL Mİ YAPTI? MASUMİYET DİZİSİ NEDEN EKRANA GELMEDİ?

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinin final olup olmadığı izleyici tarafından merak edilmeye başlandı.

YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILDI!

YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILDI!
Sevilen dizi Masumiyet, FOX TV’nin bugünkü yayın akışından çıkarıldı.

FİNAL Mİ OLUYOR?

FİNAL Mİ OLUYOR?
Son haftalarda devamlı final iddialarıyla gündeme gelen ve Sadakatsiz ile Kuruluş Osman dizileri karşısında beklenen reytingi bir türlü elde edemeyen Masumiyet dizisinin yayın akışında yer almaması seyircilerin kafasında soru işaretlerine neden oldu.
Seyircilerin kafasındaki soru işareti, Masumiyet ekibinin yaptığı bir sosyal medya duyurusu ile yanıt buldu.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ!

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ!
Resmi hesabın paylaşımında yapılan duyuruya göre yapımını Gold Film’in, yapımcılığını ise Faruk Turgut’un üstlendiği ve başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın gibi önemli oyuncuların yer aldığı Masumiyet dizisinin yayın günü değişti.

YASAK ELMA'NIN YERİNE GEÇTİ!

YASAK ELMA'NIN YERİNE GEÇTİ!
FOX TV'nin sevilen dizisi Masumiyet dizisi, sezon finali yapan Yasak Elma'nın yerine geçerek Pazartesi gününe alındı.

PAZARTESİ'LERİ EKRANDA OLACAK

PAZARTESİ'LERİ EKRANDA OLACAK
Son olarak 5 Mayıs’ta izleyicilerin karşısına çıkan Masumiyet, 17 Mayıs Pazartesi tarihinden itibaren her Pazartesi haftanın ilk günü izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
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FOX
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