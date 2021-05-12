Masumiyet neden yok, Masumiyet dizisi final mi yaptı? Sevilen dizinin ekibinden açıklama!

İşte sevilen dizinin ekibinin yaptığı açıklama...

MASUMİYET FİNAL Mİ YAPTI? MASUMİYET DİZİSİ NEDEN EKRANA GELMEDİ?

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinin final olup olmadığı izleyici tarafından merak edilmeye başlandı.

YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILDI! Sevilen dizi Masumiyet, FOX TV’nin bugünkü yayın akışından çıkarıldı.

FİNAL Mİ OLUYOR? Son haftalarda devamlı final iddialarıyla gündeme gelen ve Sadakatsiz ile Kuruluş Osman dizileri karşısında beklenen reytingi bir türlü elde edemeyen Masumiyet dizisinin yayın akışında yer almaması seyircilerin kafasında soru işaretlerine neden oldu.

Seyircilerin kafasındaki soru işareti, Masumiyet ekibinin yaptığı bir sosyal medya duyurusu ile yanıt buldu.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ! Resmi hesabın paylaşımında yapılan duyuruya göre yapımını Gold Film’in, yapımcılığını ise Faruk Turgut’un üstlendiği ve başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın gibi önemli oyuncuların yer aldığı Masumiyet dizisinin yayın günü değişti.

YASAK ELMA'NIN YERİNE GEÇTİ! FOX TV'nin sevilen dizisi Masumiyet dizisi, sezon finali yapan Yasak Elma'nın yerine geçerek Pazartesi gününe alındı.