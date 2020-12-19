Masumlar Apartmanı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'den Naci'ye aşk mesajı! Büyük değişimiyle herkesi şaşırtıyor!

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 14. yeni bölümüyle 15 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümüne Safiye ve Naci aşkı damga vuracak. Safiye yıllar sonra gördüğü eski aşkı Naci'ye ilk defa karşılık veriyor ve cama kuş resmi çiziyor.

SAFİYE İNCİ'YLE BARIŞIYOR!

Diğer yandan ise Safiye'nin "Size bol sarımsaklı bir mantı yapayım" teklifi Han, Gülben ve Neriman'ı şaşırtıyor. Gülben'in "Onu yapmak yıllar sürer" sözüne karşılık Safiye çok hızlı bir şekilde mantı açıyor. İnci'yi de zeytin dalı uzatan Safiye yaptığı yemekten götürerek "Zehir koymadım korkma. Kilo alırım diye korkuyorsan Han zaten kilolu sever. Daha önceki kız arkadaşı da balık etliydi gayet dolgundu" diyor. Sabah ise herkesten önce uyanan Safiye hazırladığı kahvaltıyla da ailesini bir kez daha şoke ediyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır.

