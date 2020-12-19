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Masumlar Apartmanı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'den Naci'ye aşk mesajı! Büyük değişimiyle herkesi şaşırtıyor!

19.12.2020 02:20 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 15. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Safiye büyük değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Annesinin hayaline ilk defa karşı gelerek susturan Safiye, eski aşkı Naci'ye ise cama kuş resmi çizerek aşk mesajı veriyor. Safiye hızlı bir şekilde mantı yaparak herkesi şoke ediyor. Safiye, Han ile evlenen İnci'yle de barışıyor. İşte Masumlar Apartmanı 15. yeni bölüm fragmanı.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 14. yeni bölümüyle 15 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümüne Safiye ve Naci aşkı damga vuracak. Safiye yıllar sonra gördüğü eski aşkı Naci'ye ilk defa karşılık veriyor ve cama kuş resmi çiziyor.

SAFİYE İNCİ'YLE BARIŞIYOR!

Diğer yandan ise Safiye'nin "Size bol sarımsaklı bir mantı yapayım" teklifi Han, Gülben ve Neriman'ı şaşırtıyor. Gülben'in "Onu yapmak yıllar sürer" sözüne karşılık Safiye çok hızlı bir şekilde mantı açıyor. İnci'yi de zeytin dalı uzatan Safiye yaptığı yemekten götürerek "Zehir koymadım korkma. Kilo alırım diye korkuyorsan Han zaten kilolu sever. Daha önceki kız arkadaşı da balık etliydi gayet dolgundu" diyor. Sabah ise herkesten önce uyanan Safiye hazırladığı kahvaltıyla da ailesini bir kez daha şoke ediyor.

Masumlar Apartmanı'nın zalim Hasibe'si Açelya Devrim Yılhan! Dizideki halinden eser yokMasumlar Apartmanı'nın zalim Hasibe'si Açelya Devrim Yılhan! Dizideki halinden eser yok

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır.
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Gülben’i polise Esra’nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır.

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Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar.

Masumlar Apartmanı 14. son bölümde finaline damga vuran Safiye ve Naci sahnesi! Safiye ilk defa dışarı çıktıMasumlar Apartmanı 14. son bölümde finaline damga vuran Safiye ve Naci sahnesi! Safiye ilk defa dışarı çıktı

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Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır.

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Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han’ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.

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