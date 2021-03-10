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  4. Masumlar Apartmanı 25. son bölüm final sahnesi! Babası ölen İnci'den Safiye'yi şoke eden tepki! Masumlar Apartmanı'ndan Haluk'u canlandıran Mert Asutay diziden ayrıldı!

Masumlar Apartmanı 25. son bölüm final sahnesi! Babası ölen İnci'den Safiye'yi şoke eden tepki! Masumlar Apartmanı'ndan Haluk'u canlandıran Mert Asutay diziden ayrıldı!

10.03.2021 02:14 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 24. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölümde flaş bir ayrılık yaşandı. Dizide İnci ve Ege'nin babası Haluk öldü. Mert Asutay ise Masumlar Apartmanı'na veda etti. Final sahnesinde ise İnci'nin kendisini psikiyatra götüreceğini sanan Safiye çılgına döndü ve İnci'yi tokatladı. Aynı anda babasının da öldüğünü öğrenen İnci ise Safiye'nin karşısına dikilerek çığlık atmaya başladı. Dizinin final sahnesi izleyenleri etkiledi.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 2 Mart Salı akşamı izleyici ile buluşan 25. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

HAN SIRLARINI İNCİ'YE AÇIKLADI

Masumlar Apartmanı son bölümde Han'ı çöplükte yakalayan İnci tüm gerçekleri öğrendi. Han, neden çöp topladığı ve geçmişteki sırlarını açıkladı. Han'ın hiç bilmediği bu gizemli yönünü öğrenen İnci büyük bir yıkım yaşadı. İnci kendini toparladıktan sonra ise Han'ı tedavi ettirmek için bir psikiyatra götürmeye ikna etti.

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SAFİYE İNCİ'YE TOKAT ATTI!

Ancak o anlarda İnci ve Han'ın konuşmasını duyan Safiye ise, kardeşinin çöp toplama huyunu bilmediği için İnci'nin kendisini psikiyatra götüreceğini sandı. Çılgına dönen Safiye İnci'ye tokat attı.

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BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENEN İNCİ'DEN SAFİYE'Yİ ŞOKE EDEN HAREKET

Masumlar Apartmanı son bölümde Ege, babası Haluk'u yatağında ölmüş olarak bulunca yıkıldı.

Dizide İnci'nin alkol bağımlısı babası Haluk'u canlandıran oyuncu Mert Asutay da son bölümle birlikte Masumlar Apartmanı'na veda etti.

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Evden ağlayarak çıkmaya çalışan İnci ise kapıyı açtığında kardeşini ve babasını karşısında gördü. Babasının öldüğünü öğrenen İnci gözyaşlarına boğuldu.

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Ancak bu sırada ise Safiye çılgınlar gibi İnci'ye bağırmaya devam etti. İnci ise ayakkabısını da giyerek tekrar evin içine geldi ve Safiye'nin karşısına çıktı.

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Safiye'ye "Yeter artık sus" diye bağırmaya başlayan İnci adeta kendinden geçti.
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Safiye ise İnci'nin hareketleri karşısında adeta dondu kaldı.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

İnci, Han’la karşılaşmasının ardından altüst olur. Karşısındaki sorun İnci’yi bile aşacak kadar büyük, kimseye anlatamayacağı kadar da karmaşıktır.

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Han ise yine kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci’nin kararını bekler. Neriman’ın evde neden olduğu bir kriz, Safiye için doğum gününü daha baştan kabusa dönüştürür.

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Üstüne kimsenin bu özel günü önemsememesi Safiye’nin içindeki yaralı çocuğu iyice hırçınlaştırır, Naci de dahil herkesle gerilmesine sebep olur. Gülben ise Esat’ın çay davetinin heyecanı içindedir.
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Safiye’ye yakalanmadan evden çıkmak için plan yapar. Gamze, Neriman’ın da yardımıyla Ege’nin babası Haluk’la tanışmaya gelir.

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Heyecanla geldiği evde hem Gamze’yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz bekler.

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İnci, Han’la ilişkilerini sadece bir şartla sürdürebileceklerini söyler. Bu şart, Han’ı hiç beklemediği yerden vurur.

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Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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