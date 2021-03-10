Masumlar Apartmanı 25. son bölüm final sahnesi! Babası ölen İnci'den Safiye'yi şoke eden tepki! Masumlar Apartmanı'ndan Haluk'u canlandıran Mert Asutay diziden ayrıldı!

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 2 Mart Salı akşamı izleyici ile buluşan 25. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

HAN SIRLARINI İNCİ'YE AÇIKLADI

Masumlar Apartmanı son bölümde Han'ı çöplükte yakalayan İnci tüm gerçekleri öğrendi. Han, neden çöp topladığı ve geçmişteki sırlarını açıkladı. Han'ın hiç bilmediği bu gizemli yönünü öğrenen İnci büyük bir yıkım yaşadı. İnci kendini toparladıktan sonra ise Han'ı tedavi ettirmek için bir psikiyatra götürmeye ikna etti.

SAFİYE İNCİ'YE TOKAT ATTI!

Ancak o anlarda İnci ve Han'ın konuşmasını duyan Safiye ise, kardeşinin çöp toplama huyunu bilmediği için İnci'nin kendisini psikiyatra götüreceğini sandı. Çılgına dönen Safiye İnci'ye tokat attı.

BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENEN İNCİ'DEN SAFİYE'Yİ ŞOKE EDEN HAREKET

Masumlar Apartmanı son bölümde Ege, babası Haluk'u yatağında ölmüş olarak bulunca yıkıldı.

Dizide İnci'nin alkol bağımlısı babası Haluk'u canlandıran oyuncu Mert Asutay da son bölümle birlikte Masumlar Apartmanı'na veda etti.