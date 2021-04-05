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Masumlar Apartmanı 28. bölümde neler olacak? Han'ın korkunç sırrı ortaya çıkıyor! İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve fragmanı

05.04.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın 28. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Geçen hafta milli maç yayını nedeniyle ekrana bir hafta ara veren dizinin yeni bölümünde Han'ın büyük sırrı herkesi şoke edecek. Masumlar Apartman 28. yeni bölüm 2. fragmanında Han'ın kazan dairesinde zincire birini bağladığı ve ona yemek götürdüğü anlar dikkat çekiyor. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm özeti ve fotoğrafları.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 6 Nisan Salı akşamı 28. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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Yeni bölümde evdeki herkesin farklı farklı hareket etmesi Safiye’yi bile çileden çıkarıyor. Sürekli Safiye’nin aklına giren annesi hem Gülben’den hem Neriman’dan hem de Baba’nın yaptıklarından her zaman olduğu gibi Safiye’yi mesul tutuyor.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.

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Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır.

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Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

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Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir.

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Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur.

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Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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