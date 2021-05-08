Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye, gerçekleri öğreniyor

TRT1'in sezona damga vuran yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı yayınlandı.

Peş peşe beklenmeyen olayların yaşanacağı Masumlar Apartmanı son bölümde Safiye, Naci hakkındaki gerçekleri öğreniyor. Han'ın yırttığı mektubu Safiye'ye Gülben götürüyor.

Büyük aşkı Esat'la nihayet hayallerindeki aşkı yaşayan Gülben'e en büyük korkuyu Anıl yaşatacak. Masumlar Apartmanı 33. bölüm salı günü TRT1'de.

MASUMLAR APARTMANI HAKKINDA

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun rol aldığı diziyi usta yönetmen Çağrı Lostuvalı yönetiyor.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” isimli romanında esinlenerek senaryosu hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı yapacağı bir kaza sonrası değişecektir. İnci bu kazayla birlikte karşısına Han ve ailesinin büyük sırlarla dolu hayatı İnci'yi beklemektedir. Han'ın hayatı ise takıntılı olan ablası Safiye ve Gülben'den ibarettir. İnci ve Han arasındaki yakınlaşma her şeye rağmen kopacak mı yoksa büyük bir aşk mı filizlenecek...

