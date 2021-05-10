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  4. Masumlar Apartmanı 33. bölümde neler olacak? Safiye, Naci gerçeğini öğreniyor!

Masumlar Apartmanı 33. bölümde neler olacak? Safiye, Naci gerçeğini öğreniyor!

10.05.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın 33. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Han sonunda Naci'yi tedavi ettirmek için doktora götürmeyi başarıyor. Safiye ise Han'ın yırtıp çöpe attığı Naci'nin mektubuna ulaşıyor. Safiye, Naci'nin hastalığını öğreniyor. Büyük aşkı Esat'la nihayet hayallerindeki aşkı yaşayan Gülben'e ise en büyük korkuyu Anıl yaşatacak.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 11 Mayıs Salı akşamı 33. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, sonunda Naci’yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler.
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Safiye ise evde Okşan’la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl’dan öğrendiklerinin şoku içindedir.

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Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır.

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Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir.

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İnci’yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister.

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Gittikleri yerde İnci’nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Merve Dizdar
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