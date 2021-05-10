Masumlar Apartmanı 33. bölümde neler olacak? Safiye, Naci gerçeğini öğreniyor!

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 11 Mayıs Salı akşamı 33. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, sonunda Naci’yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler.



Safiye ise evde Okşan’la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl’dan öğrendiklerinin şoku içindedir.

Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır.



Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir.

İnci’yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister.



Gittikleri yerde İnci’nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.





